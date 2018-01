Eine halbe Stunde vor dem ersten Rückrunden-Anpfiff für die Eintracht waren am Samstag noch rund 200 Fans vor der sogenannten Waldtribüne versammelt und lauschten den Worten von Axel Hellmann. Auf der Bühne, die vor der Stadion-Haupttribüne zu jedem Heimspiel aufgebaut wird, nahm das Frankfurter Vorstandsmitglied Stellung zu verschiedenen Themen. Axel Hellmann über:

Gründe für den Eintracht-Boom: „Da kommen viele Dinge zusammen. Dazu gehört, dass wir eine sehr überzeugende Sportliche Leitung haben. Das fängt bei Fredi Bobic an und hört beim Trainerteam unter Führung von Niko Kovac auf. Es wird geschätzt, wenn die Leute mit voller Hingabe ihre Arbeit machen. Aus der Nähe darf ich sagen: Das war in den letzten Jahren nicht immer so, da wurde auch gerne Mal auf den lieben Gott gesetzt. Heute wird auch auf den lieben Gott gesetzt, aber vorher wird hart gearbeitet. Das überzeugt die Menschen und die Unternehmen in der Region.“

Die Stadionfrage: „Wir sind interessiert, als Betreiber einzusteigen. Ob auch als Eigentümer oder nicht, ist für mich gar nicht die Schlüsselfrage. Wobei man nicht vergessen darf: Wir haben in den letzten zwölf Jahren 110 Millionen Euro Miete gezahlt. Da stellt sich schon die Frage: Wem gehört das Stadion eigentlich? Dem, der es gebaut hat, oder dem, der den wesentlichen wirtschaftlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass das kein Geldgrab wurde? Es muss sichergestellt werden, dass wir unsere Ideen durchsetzen können: Raus mit den blauen Sitzschalen zum Beispiel, schwarzrote oder schwarzweiße rein. Die Stadionerweiterung mit mehr Stehplätzen. Die Digitalisierung mit einem neuen Videowürfel. Das soll nicht daran scheitern, dass jemand sagt: Das Geld habe ich nicht im Haushalt. Das möchten wir selbst entscheiden können, egal, auf welcher rechtlichen Grundlage. Wir brauchen bis zum Sommer 2018 Klarheit, nach welchem Modell das laufen soll.“

Den Stadionumbau: „Das Ziel muss es sein, die drei Monate Pause nach der Saison 2019/2020 zu nutzen, um mit dem Umbau zu beginnen. Damit wir in der Saison 2020/2021 ins erweiterte Stadion mit 60 000 Plätzen ziehen können. Zwischendrin gibt es dann vielleicht ein halbes Jahr eine Reduzierung auf 40 000 oder 41 000 Plätze.“

Den Streit um Präsident Peter Fischer, der keine AfD-Wähler als Mitglieder bei der Eintracht haben will: „Ich stehe voll hinter Peter. Da muss sich jeder auch selbst hinterfragen: Wenn ich einer Partei mein Kreuz schenke, deren Funktionäre von marodierenden Nordafrikanern oder Halbnegern sprechen, mit dem Ziel der Herabwürdigung, wie passt das dann zusammen mit der Satzung und dem, wofür Eintracht Frankfurt steht? Ist da nicht ein Bruch in der Logik?“

(mka)