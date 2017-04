Seit 2015 verletzt: Bamba Anderson löst seinen Vertrag auf

Bamba Anderson hat die Frankfurter Eintracht gebeten seinen Vertrag aufzulösen. Der seit Langem verletzte Innenverteidiger will in Brasilien an seinem Comeback arbeiten.

Seit Bamba Anderson sich 2015 einer Operation am Knie unterziehen lassen musste, hat der 29-Jährige kein einziges Spiel mehr für die Eintracht absolviert. Nun hat der Innenverteidiger den Verein darum gebeten, seinen bis 2018 laufenden Vertrag aufzulösen. Anderson Soares de Oliveira, so sein vollständiger Name, wird in seine Heimat Brasilien zurückkehren, um dort an seinem Comeback zu arbeiten. Dies teilte Eintracht Frankfurt in einer Pressemitteilung mit.Anderson kam im Sommer 2012 von Borussia Mönchengladbach an den Main und bestritt 107 Pflichtspiele für die Eintracht. Sportdirektor Bruno Hübner betonte: "Wir möchten und bei Bamba für seinen Einsatz und für seine Leistungen im Trikot von Eintracht Frankfurt bedanken und wünschen ihm, dass er sich nach seiner vollständigen Genesung wieder einem Club in Brasilien anschließen kann."