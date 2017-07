Eintracht Frankfurt: Bastian Oczipka ist schon so gut wie weg

Sportvorstand Fredi Bobic hat seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als einem Jahr nie einen Hehl daraus gemacht, dass ein Teil der zukünftigen Geschäftspolitik auch der Verkauf von Spielern sein müsse. Dieser Weg sei für die Frankfurter Eintracht vorgezeichnet. Andere Vereine wie der Nachbar FSV Mainz 05 haben es vorgemacht. Und auch bei der Eintracht hat es vor zwei Jahren geklappt, als Torwart Kevin Trapp für neun Millionen Euro nach Paris verkauft wurde. Damals ist der Idealfall eingetreten, denn Trapps Nachfolger Lukas Hradecky, für 2,5 Millionen Euro aus Bröndby geholt, war für weniger Geld ein gleichwertiger Ersatz.

Nun stehen die Frankfurter wieder vor der Entscheidung, Spieler zu verkaufen und damit die Mannschaft vordergründig zunächst einmal sportlich zu schwächen. Das Interesse des FC Schalke 04 an Bastian Oczipka ist verbürgt, angeblich haben sich Spieler und Verein bereits geeinigt. Der 28 Jahre alte Oczipka könnte auf Schalke deutlich mehr verdienen als in Frankfurt, von einer halben Million Euro plus pro Jahr ist die Rede. Zudem soll sich Arsenal London um Nachwuchsmann Aymen Barkok bemühen.

Die Eintracht muss also nun abwägen, wie sie mit diesen Angeboten umgeht. Bei Oczipka wäre ein Verkauf nach Bobics klaren Ansagen und der Vertragskonstellation, dass der Spieler nächstes Jahr ablösefrei gehen könnte, fast logisch. Vorausgesetzt, die Ablösesumme stimmt und würde die Eintracht in die Lage versetzen, wenigstens für einen halbwegs gleichwertigen Ersatz zu sorgen. Die zunächst kolportierten 3,5 Millionen Euro kann bei der heutigen Preisentwicklung niemand wirklich ernst nehmen. Da sind jene zuletzt in den Medien genannten fünf bis sieben Millionen Euro schon realistischer in Anbetracht der Leistungsstärke des Spielers.

Für Bobic und die Eintracht ist es aber in jedem Fall eine schwierige Entscheidung. Denn Oczipka ist nicht irgendein Spieler auf irgendeiner Position. Er spielt seit fünf Jahren für die Adler, er ist längst eine der wenigen Identifikationsfiguren geworden und er hat eine sehr gute Saison hinter sich. Selbst als viele andere in der Rückrunde der letzten Spielzeit nicht gut gespielt haben, gehörte Oczipka immer zu den Besseren. Und er war der „Dauerbrenner“. 33 von 34 Bundesligaspielen hat er bestritten, nur einmal hat er wegen einer Gelbsperre gefehlt. Also im Gegensatz zu vielen Kollegen ein Profi ohne größere Verletzungsprobleme.

Und er ist ein gelernter linker Verteidiger. Auf dieser Position gibt es nicht wirklich viele gute Spieler, schon gar keine deutschen. Nicht zuletzt deshalb bemühen sich ja die Schalker um ihn. Blickt man auf die aktuelle Frankfurter Mannschaft, die Mitte August in die Saison gehen könnte, wäre bei einem Verkauf von Oczipka Timothy Chandler der letzte deutsche Spieler in der vermeintlichen Stammelf. Sportlich gibt es im aktuellen Kader für Oczipka keine wirkliche Alternative. Taleb Tawatha, der zweite linke Verteidiger, ist ein ganzes Stück von Oczipkas Leistungsniveau entfernt.

„Sind auf alles vorbereitet“

Und deshalb hängt die Antwort auf die Schalker Anfrage sicher auch mit möglichen Alternativen zusammen. Trainer Niko Kovac hat gerade in einem Interview erklärt, „dass wir für jede Position immer zwei, drei Möglichkeiten haben“. Die Eintracht sei inzwischen im Scouting so gut aufgestellt, „dass wir immer auf alles vorbereitet sind“. Oczipka ist nicht der einzige, der von einem anderen Klub umworben sein soll. Hartnäckig halten sich die Gerüchte, dass Arsenal London sich um Aymen Barkok bemüht. Bestätigt wird dies von keiner der drei Seiten.

Der 19 Jahre alte Barkok spielt zurzeit mit der deutschen U 19-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Georgien. Bei ihm könnte sich für die sportliche Leitung der Frankfurter Eintracht ein Gewissenskonflikt ergeben. Zum einen wäre Barkok genau jener Typ Spieler, den es sich zu verkaufen lohnt: Aus der eigenen Jugend, ohne Ablöse gekommen, für Millionen Euro abgegeben, dazu kein Stammspieler in der letzten Saison und auch nicht unbedingt in der kommenden. Das hört sich für jeden Verein ganz gut an.

Die andere Seite: Barkok gilt als eines der größten Talente und wenn die Eintracht ihre jungen Spieler abgibt, könnte das dem Anspruch, gerade die Jungen zu entwickeln, auch widersprechen. Keine einfachen Aufgaben also für Sportvorstand Fredi Bobic und Manager Bruno Hübner