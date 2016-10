Eintracht Frankfurt: Bayern-Südkurve will für ausgesperrte Eintracht-Fans schweigen

Eintracht Frankfurt Ausgeschlossene Frankfurt-Fans wollen demonstrieren Fans von Eintracht Frankfurt wollen am Samstag vor dem Stadion gegen ihren Ausschluss vom Bundesliga-Spiel gegen den deutschen Fußball-Meister Bayern München protestieren. clearing

Die Fan-Szene des FC Bayern München zeigt sich solidarisch mit den Eintracht-Anhängern. Die Gruppen der Südkurve München haben auf ihrer Internetseite angekündigt, die ersten 65 Minuten des Spiels gegen Eintracht Frankfurt schweigen zu wollen. Die SGE spielt morgen in der Commerzbank-Arena gegen den Rekordmeister. Ohne einen zentralen Teil ihrer Anhängerschaft: Nach einem Straf-Urteil des DFB-Sportgerichts bleibt der Block 40 leer. In diesem Stehblock stehen normalerweise viele Hardcore-Fans der Eintracht, besonders die „Ultras Frankfurt“.Der DFB reagierte mit dem Urteil auf die Ausschreitungen während des Pokalspiels gegen den 1. FC Magdeburg. Damals waren mehrere Leuchtraketen vom Frankfurter Block aus in den Zuschauerblock der Magdeburger geflogen. Der DFB verhängte daraufhin gleich mehrere Strafen gegen den Verein aus der Mainmetropole: Unter anderem zwei Teilausschlüsse der Fans, einmal gegen den FC Bayern, einmal in der nächsten Pokal-Runde gegen den FC Ingolstadt.Der Boykott der bayrischen Fan-Gruppierungen ist eine direkte Antwort auf diese „Kollektivstrafe.“ In einem Blog-Eintrag auf der Seite „suedkurve-muenchen.org“ prangern sie die Strafe als „unverhältnismäßig“ und „unrechtmäßig“ an. Es sei absurd, tausende Fans aufgrund der Haltung von ein paar Personen auszuschließen, heißt es dort. Und weiter, es sei genauso absurd zu glauben, dass sich dadurch irgendwas verbessere.In diesem Statement spiegelt sich eine Debatte, die in den letzten Monaten häufig rund um Strafen des DFB präsent war: Eintracht Frankfurt hatte einen der Täter, die in Magdeburg für die Unruhen verantwortlich waren, ermitteln können und legte daraufhin Einspruch gegen die gegen sie verhängte Strafe ein. Das Sportgericht befand jedoch, dass der Verein damit "keine neuen Tatsachen" hätte vorlegen können. Die Strafe blieb bestehen, die Fans weiter ausgeschlossen. Während es also einzelne Täter waren, die mit Leuchtraketen schossen, trifft die Strafe die gesamte Fan-Szene. Daher die wiederkehrende Kritik an den Kollektivstrafen.Frankfurt steht in diesem Fall auch als Symbol für viele Probleme zwischen dem DFB, den Bundesliga-Vereinen und ihren Anhängern. Diesmal treffe die Strafe eben die Frankfurter, schreiben die Gruppen aus der Südkurve des FCB, gemeint wären aber alle – als „Fans in ihrer Gesamtheit.“Die bayrisch Südkurve stellt klar: „Wir stellen uns klar gegen den Ausschluss der Frankfurter Fans. Wir finden es nicht hinnehmbar, wenn Fans die Möglichkeit genommen wird, ihre Mannschaft in der Fankurve anzufeuern.“ Weil das Spiel schon lange ausverkauft war, konnten die SGE-Fans für andere Teile des Stadions auch keine Karten mehr kaufen. Die Ultras haben verkündet, „die Strafe vom korrupten DFB nicht anzunehmen.“ Sie wollen stattdessen vom Willy-Brandt-Platz in Frankfurt zur Commerzbank-Arena pilgern, um dort „Präsenz zu zeigen“, wie sie es auf ihrer Internetseite beschrieben Die Fans der Bayern haben sich nach langem Abwägen entschieden, im wahrsten Sinne des Wortes, still zu protestieren. Er ist in den letzten 25 Minuten können sich Müller, Lewandowski & Co. wieder auf die gewohnte Unterstützung ihrer Fans verlassen.(ag)