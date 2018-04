Eintracht Frankfurt: Bayern und Eintracht: Es wird weiter gestichelt

Rund um das Liga-Gastspiel der Frankfurter Eintracht bei den Bayern am 28. April gibt es auf Vorstandsebene wohl doch noch einiges zu besprechen. Denn im Streit um den Wechsel von Trainer Niko Kovac haben die Bosse beider Vereine die nächste Runde eingeläutet.

Eintracht Frankfurt Mögliche Kandidaten: Wer wird der Nachfolger von Niko Kovac? Niko Kovac wird die Eintracht im Sommer Richtung München verlassen. Sportvorstand Fredi Bobic muss sich nun also auf die Suche nach einem Nachfolger begeben. Wir haben uns die möglichen Kandidaten mal genauer angesehen. clearing

Nachdem der Münchener Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach dem 6:2-Halbfinaltriumph in Leverkusen süffisant in Richtung Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic erklärt hatte, Bobic sei durch „mahnende Worte“ von ihm und Bayern-Boss Uli Hoeneß „zur Räson gekommen und etwas runter gekühlt“, konterte Bobic im TV-Sender Sky.

Eintracht Frankfurt "Unprofessionell und respektlos": Bobic schimpft über ... Sportvorstand Fredi Bobic vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat die Verantwortlichen des Rekordmeisters Bayern München für ihr Vorgehen bei der Verpflichtung von Trainer Niko Kovac scharf kritisiert. clearing

„Ich muss wirklich schmunzeln. Es gibt 36 Proficlubs in der 1. und 2. Bundesliga. Untereinander hat man ein gutes Verhältnis und Respekt, und jeder kämpft mit den gleichen Waffen für seinen Club“, meinte Bobic, „aber dennoch muss man einen gewissen Anstand haben. Und bei 35 Clubs klappt das sehr gut – das lasse ich mal so stehen“. Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic berichtete von dem Gespräch zwischen Bobic und ihm am Rande der Managertagung am Montag in Frankfurt. „Wir haben gefrühstückt, eine Tasse Kaffee zusammen getrunken und uns ausgesprochen“, sagte er: „Ich kenne Fredi seit 20 Jahren. Wir haben ein gutes Verhältnis, und das wird auch so bleiben. Da bleibt nix hängen.“

(rich,sid)