Eintracht Frankfurt: Beim Frühjahrsempfang schwärmt und träumt die ganze Eintracht-Familie

Den Last-Minute-Schock der sonntäglichen Reise nach Dortmund hatte Niko Kovac immer noch nicht ganz verarbeitet. Selbst im schmucken Ambiente des ehrwürdigen Gesellschaftshauses im Palmengarten fiel dem stets alles akribisch durchdenkenden Trainer der Frankfurter Eintracht das Abschalten schwer, drei Tage nach dem späten Treffer, der die 2:3-Niederlage im Bundesliga-Spitzentreffern bei der Branchengröße BVB besiegelte hatte. „Diese 94. Minute verfolgt mich immer noch“, bekannte Kovac auf die Frage nach der Wirkungsdauer der bitteren Schlusspointe.

„Was hätten wir anders machen können? Wie hätte ich von der Seitenlinie anders eingreifen können?“, gab er einen Einblick in die Fragen, die ihn dabei beschäftigten, und folgerte schon mal: „Wir müssen zusehen, dass wir cleverer werden und so ein Spiel intelligenter über die Zeit bringen.“

Abgesehen von dem unglücklichen Ende des jüngsten Betriebs-Ausfluges freilich gibt es in diesen Wochen und Monaten kaum Grund zum Klagen rund um die Eintracht – wobei ein Geheimnis für den bislang so überraschend erfolgreichen Verlauf dieser Saison ist, dass Kovac und Co. eben nicht lockerlassen. Die gute Stimmung ließ sich am Mittwochabend beim Frühjahrsempfang des Fußball-Bundesligisten an Zahlen festmachen. „Wir sind von der Nachfrage überrollt worden“, sagte Vorstandsmitglied Axel Hellmann zur Begrüßung. 1000 Gäste seien ein Novum für diese Veranstaltung. Vertreter der Frankfurter Stadtgesellschaft wie die ehemaligen Oberbürgermeisterin Petra Roth und viele Sponsoren, frühere Stars wie Uli Stein, natürlich die aktuellen Verantwortungsträgern um Sportvortand Fredi Bobic und Trainer Kovac, dazu die komplette Mannschaft: Sie alle zog es gestern in den Palmengarten.

Organisiert hatte die Feier der Tigerpalast – von Hellmann in die „Champions League der Varietés“ eingestuft. Eine Vorlage für sportliche Träumereien, die Tigerpalast-Chef Johnny Klinke eingedenk jahrzehntelang geschulter Frankfurter Leidesfähigkeit nicht so einfach aufnehmen wollte. Hoffnungen schürte aber auch er, indem er den Frühjahrsempfang als mögliches Vorbereitungstreffen für eine Pokal-Final-Feier bezeichnete. Dieses Ziel ist ja ebenfalls noch erreichbar. Im DFB-Pokal wieder im Halbfinale, in der Bundesliga als Tabellenfünfter auf Europakurs, Dortmund hin oder her: Diese Zwischenständen beflügeln die ganze Eintracht-Familie. „Es ist toll, dass es uns in so kurzer Zeit gelungen ist, in so eine Position zu kommen“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic und gab als Losung aus: „Wir genießen den Abend, und morgen arbeiten wir weiter.“

Stein ist stolz aufs Team

Ganz im Sinne von Niko Kovac. „Der Verein entwickelt sich in die richtige Richtung, in allen Segmenten“, lobte der Trainer, nicht ohne zu mahnen: „Die anderen wollen uns einholen, wir müssen sehen, dass wir dableiben.“ Ehe ihm im Rahmen eines lockeren Frage-Antwort-Spiels auf der Bühne nach persönlichen Vorlieben noch ein schlagfertiger Konter glückte. Messi oder Ronaldo? „Keiner, wir haben genug gute Spieler“, sagte er augenzwinkernd.

Der Applaus war ihm sicher, und auch Uli Stein könnte ihm da zustimmen. Der Torwart der Pokalsieger von 1988 und der Fast-Meister von 1992 ist jedenfalls ganz begeistert vom aktuellen Jahrgang. „Es macht mich stolz, heute Eintracht Frankfurt im Fernsehen zu sehen und Teil dieser Familie zu sein“, bekannte er. Und hatte auch seine Meinung zu dem späten Dortmunder Drama, bei allem Verständnis für die Leiden eines Trainers. „Ich als Fan vor dem Fernseher habe gedacht: Geil, dass diese Mannschaft nach dem 2:2 noch gewinnen will“, schwärmte Stein. „Das ist eine Mannschaft, in der jeder immer gewinnen will. Davon hatten wir früher zu wenig.“