Interview: Benjamin Hübner: „Die Duelle in unserem Garten sind legendär“

Wegen einer Knieverletzung könnte der 28-jährige Benjamin Hübner das Familienduell an diesem Samstag mit Papa Bruno, dem Eintracht-Sportdirektor, verpassen. Im Interview mit unserem Redakteur Markus Katzenbach hat er einiges zu erzählen.

Benjamin Hübner selbst hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Wegen einer Knieverletzung aber könnte der 28-jährige Hoffenheimer Verteidiger das Familienduell an diesem Samstag mit Papa Bruno, dem Eintracht-Sportdirektor, verpassen. Im Interview mit unserem Redakteur Markus Katzenbach hat er so oder so einiges zu erzählen.

Die wichtigste Frage zuerst: Wie geht es Ihnen? Sind Sie fit für das Spiel gegen die Eintracht? Das war ja lange nicht ganz klar …

BENJAMIN HÜBNER: Ist es immer noch nicht ganz. Letztlich wird sich erst am Spieltag entscheiden, ob ich auflaufen kann.

Ist es ein besonderes Spiel, wenn man weiß, der eigene Vater ist Sportdirektor des Gegners? Oder spielt das auf dem Platz gar keine Rolle?

HÜBNER: Auf dem Platz blende ich das komplett aus. Da bin ich im Tunnel, es geht nur um meine Leistung, meine Mannschaft und meine Gegenspieler. In der Vorbereitung und Nachbereitung spielt es natürlich schon eine Rolle. Aber ich versuche, nicht darüber nachzudenken und die Partie anzugehen wie jede andere auch. Er ist mein Vater und bleibt es – egal, was in den 90 Minuten passiert. Auch nach der letzten Partie hat er weiter mit mir gesprochen (lacht, Anmerkung der Redaktion) .

Bislang haben Sie noch keines dieser Familienduelle verloren. Ihr Vater Bruno klingt aber sehr zuversichtlich. „Jetzt ist Benjamin mal fällig“, hat er uns gesagt … Wie sehen Sie das?

HÜBNER: Ich denke, er wird sich weiter gedulden müssen. Wir wollen nach der Niederlage gegen Gladbach vor unseren Fans wieder eine neue Serie starten. Mehr als 20 Spiele zu Hause ungeschlagen zu sein, fühlt sich schon gut an. Da wollen wir wieder hin.

Beim letzten Duell Ende April haben Sie selbst für die Entscheidung gesorgt, mit einem Kopfballtor in letzter Minute. Wie wurde das denn in der Familie besprochen?

HÜBNER: Ganz ehrlich: das war ein geiles Gefühl. Ich werde meinen Vater im Vorfeld vielleicht noch mal darauf ansprechen. Ich hätte nichts dagegen, wenn es wieder so läuft. Wir haben natürlich drüber gesprochen, aber das Gespräch bleibt in der Familie.

Neuerdings ist auch noch Ihr Bruder Florian erstklassig, als Verteidiger von Hannover 96. In der Hübner-Tabelle geht es noch enger zu als in der ganzen Bundesliga: Sie liegen mit Hoffenheim auf Platz fünf einen Punkt vor Hannover und Frankfurt. Ist das ein Thema, wenn Sie mit Ihrem Vater oder Ihrem Bruder sprechen?

HÜBNER: Wir haben oft Kontakt und natürlich geht es auch sehr oft um Fußball. Es freut mich, dass Hannover und die Eintracht gut dastehen, aber ich will mit Hoffenheim schon ihnen bleiben.

In dieser Saison haben Sie gleich praktisch alle Spiele gemacht, bis zu Ihrer Verletzung. Ist es im zweiten Jahr leichter, wenn man sich nicht an einen neuen Verein und einen neuen Trainer gewöhnen muss?

HÜBNER: Natürlich ist es einfacher. Ich bin hier im ersten Jahr zu Beginn nicht sofort durchgestartet. Anderes Training, neue Mitspieler, neue Anforderungen vom Trainerteam – das geht nicht von heute auf morgen. Weil ich das aus meiner eigenen Erfahrung kenne, habe ich in diesem Sommer besonders auf die Neuzugänge geachtet und versucht, ihnen zu helfen.

Trotzdem haben Sie in der letzten Saison schon Ihren Teil dazu beigetragen, dass es Hoffenheim erstmals in den Europacup geschafft hat. Wie war es, gegen einen Club wie den FC Liverpool um die Teilnahme an der Champions League zu spielen?

HÜBNER:Das waren schon zwei große Erlebnisse. Zu Hause, weil wir ein gutes Spiel gemacht haben, bei dem lediglich das Ergebnis nicht passte und in Liverpool natürlich auch. Anfield und die Stimmung waren beeindruckend. Letztlich bleibt, dass wir ausgeschieden sind. Deshalb ist das Erlebnis leider nicht positiv belegt. Ich würde da aber schon gerne wieder spielen.

Was ist das Ziel am Ende der Saison? Reicht es wieder für Europa?

HÜBNER: Unsere Ziele sind und bleiben intern. Wir konnten diese vor der laufenden Saison als Mannschaft selbst festlegen und haben sie dann dem Trainer übergeben. Der ist sehr ehrgeizig und musste nicht nachbessern. Sie können also davon ausgehen, dass wir große Ziele haben.

Welche Rolle trauen Sie der Eintracht zu? Hat Ihr Vater gut eingekauft?

Hübner: Auf jeden Fall. Das sieht man an der Anzahl der Neuzugänge in der Startelf. Die Eintracht hatte schon in der vergangenen Saison sehr gute Phasen, wenn sie diese über eine Saison halten können, werden sie eine gute Rolle spielen.

Wie ist das, mit einem Fußballmanager als Vater aufzuwachsen? Haben Sie zu Hause viel davon mitbekommen? Und gab es manchmal Handyverbot für ihn im Familienkreis?

HÜBNER: Als Junge fand ich das unglaublich spannend. Teilweise habe ich die Gespräche am Telefon ja mitbekommen oder wusste sogar wer anruft. Ich habe mich unglaublich für Fußball begeistert. Deshalb war das schon toll. Handyverbot gab es nie, aber er weiß schon, dass er es reduzieren soll, wenn die Familie zusammen ist. Ich glaube nicht, dass er sich heute in seiner Position ein Handyverbot leisten könnte.

Haben Sie früher auch mit ihm und Ihren Brüdern Christopher und Florian im Garten gespielt, wie man das so macht?

HÜBNER: Die Duelle in unserem Garten sind legendär. Fußball hat unseren Alltag immer bestimmt. Das war gerade für meine Mutter nicht immer ganz einfach, aber sie hat das überragend gemacht und war immer für uns alle da.

Als Armin Veh Eintracht-Trainer war, hätte er Sie gerne geholt, dazu kam es aber nicht. Gab es dagegen eine Entscheidung im Familienrat?

HÜBNER: Ich habe mich damals über das Interesse gefreut. Mein Vater als Sportdirektor war natürlich auch ein Fürsprecher, aber ich habe mich bewusst für die TSG entschieden. Im Rückblick denke ich, dass ich mit der Entscheidung für Hoffenheim goldrichtig lag.

Wie halten Sie jetzt Kontakt untereinander? Und schaffen Sie es überhaupt noch, sich mit der ganzen Familie ab und zu sehen, wo alle so verstreut sind?

HÜBNER: Kontakt haben wir ständig. Vor allem telefonisch. Die Treffen, bei denen wir alle zusammen sind, sind seltener geworden, aber deshalb weiß ich sie umso mehr zu schätzen.

Welches Ergebnis bringen Sie vom Samstag zum nächsten Familientreffen mit?

HÜBNER: Einen Sieg. Wie der ausfällt, ist mir eigentlich egal. Ich nehmen ein spätes 1:0 ebenso wie einen höheren Erfolg.