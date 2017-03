Eintracht Frankfurt: Berthold: Eintracht soll mit „Gezeter und Schiri-Palaver” aufhören

„Top-Teams verlieren ihre Linie nicht durch Gezeter und Schiri-Palaver. Die konzentrieren sich auf ihr Spiel”, schrieb der 52-Jährige in seiner „Bild”-Kolumne vom Dienstag. Die Eintracht hatte am Sonntag durch ein Abseitstor von Florian Niederlechner mit 1:2 gegen den SC Freiburg verloren und sich erneut benachteiligt gesehen.

Bild-Zoom Berthold: Eintracht soll mit „Gezeter und Schiri-Palaver” aufhören. Foto: Friso Gentsch/Archiv

„Wir sind unter einem Teleskop”, sagte Trainer Niko Kovac nach der vierten Niederlage seiner Mannschaft hintereinander in der Fußball-Bundesliga und klagte: „Ich habe ein bisschen das Gefühl: Wir sind Eintracht Frankfurt, haben viele Gelbe und Rote Karten, da pfeifen wir mal dagegen.” Für Berthold gibt es bei jedem Verein in jeder Saison Phasen, „in denen du ungerechte Entscheidungen einfach mal hinnehmen musst. Die ganze Schiedsrichter-Debatte schadet dir am Ende mehr.”

Der Weltmeister von 1990 und 62-malige Nationalspieler forderte den Tabellensechsten auf, abgeklärter zu reagieren. Die nächste Partie der Frankfurter beim FC Bayern München (Samstag/15.30 Uhr) sei ein Bonusspiel, so Berthold: „Danach muss Eintracht Zähne zeigen - aber bitte nicht mehr um sich beißen.”

