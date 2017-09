Eintracht Frankfurt: Bezahlkarten: „Es lief ganz gut“

Eine Herausforderung abseits des Fußballs wurde am Samstag in der Frankfurter Arena offenbar gemeistert. „Es lief ganz gut“, berichtete Stadion-Geschäftsführer Patrik Meyer nach dem Eintracht-Heimspiel gegen den FC Augsburg von dem Versuch, aus der Pleite der Bezahlkarten-Firma Payment Solutions keinen Schaden für die Zuschauer werden zu lassen. Gemeinsam mit Partnern und Sponsoren hatte die Eintracht ihren Fans angeboten, restliches Guthaben auf den Bezahlkarten einzulösen, die in der Vergangenheit nötig waren, um Speisen und Getränke in der Arena zu kaufen.

Rest-Guthaben konnte nun auch für Fanartikel-Gutscheine eingesetzt oder an mit der Eintracht bei der Jugendarbeit kooperierende Vereine gespendet werden. „Die, die mehr Guthaben übrig hatten, haben eher Merchandising-Gutscheine geholt, die, die weniger drauf hatten, wie gewohnt Essen und Trinken“, erklärte Meyer. Auch „gemischte Zahlung“ sei möglich gewesen: „Wenn jemand etwa noch drei Euro auf der Karte hatte, aber etwas für fünf Euro kaufen wollte. Klingt simpel, ist aber kompliziert umzusetzen. Aber es hat geklappt.“ Auch die Spendenboxen seien gut angenommen worden, zum Teil sei sogar Bargeld eingeworfen worden. Auch bei den beiden nächsten Heimspielen kann noch Rest-Guthaben eingelöst werden.

(mka)