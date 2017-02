Eintracht Frankfurt: Blick auf den Gegner: Die harte Nuss aus der Hauptstadt

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC Eintracht gegen Berlin: Die Spieler im Duell "Mann gegen ... Eine verletzungsgeplagte Eintracht reist zum unmittelbaren Tabellennachbarn Hertha nach Berlin – und will nach den beiden Niederlagen gegen Ingolstadt und Leverkusen wieder punkten, um auf Europa-Kurs zu bleiben. Wir haben die beiden Teams im Duell "Mann gegen Mann" unter die Lupe genommen. clearing

Eintracht Frankfurt Niko Kovac: „Meine Mannschaft ist viel zu brav“ Eintracht-Trainer Niko Kovac hat sich am Mittwoch eingie Zeit genommen, um gegenüber Medienvertretern seine Sicht der Dinge in vielen Bereichen zu erläutern. clearing

Eintracht Frankfurt Nutzt Michael Hector die neue Chance? Ausgeliehen, integriert, aber doch noch nicht richtig angekommen: Eintracht-Profi Michael Hector kämpft um seinen Platz. clearing

Eintracht gegen SC Freiburg Logen-Plätze für die Eintracht gewinnen Anfeuern, feiern, mitfiebern und jubeln beim Bundesliga-Spiel zwischen der Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg kann jeder. Wer jetzt mitspielt, kann am Sonntag, den 5. März in der Commerzbankarena noch viel mehr erleben. Ein Anruf genügt und Sie können unser Glückspilz sein: Wir verlosen unter allen Kicker-Freunden sechs Mal zwei Tickets in der Krombacher Loge an unsere Leser und Fans. clearing

Eintracht Frankfurt Eintracht bei Hertha BSC: Der Faktencheck zum Match Nach dem schwachen Auftritt gegen Ingolstadt wartet nun Hertha BSC auf die Eintracht. Wir haben alles Wissenswerte über das Spiel zusammengefasst. clearing

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Nach enttäuschenden Auftritten gegen Leverkusen und Ingolstadt will die Eintracht nun beim Tabellennachbarn in Berlin wieder punkten. Im Hinspiel hatten sich die beiden Mannschaften in der Commerzbank-Arena ein packendes Duell geliefert, das 3:3 unentschieden endete. Gegen die Berliner muss Trainer Niko Kovac praktisch die gesamte Verteidigung umstellen, da sowohl David Abraham (Rotsperre) und Omar Mascarell (Gelbsperre) sowie der verletzte Jesus Vallejo (Muskelfaserriss) ausfallen. Die Hertha wird ihre kleine Schwächephase beenden wollen. Denn aus den fünf Spielen seit Jahresbeginn konnte nur das Spiel gegen Ingolstadt gewonnen werden. Drei Mal verloren die Berliner, gegen den FC Bayern reichte es für ein Unentschieden.Als Trainer Pal Dardai im Februar 2015 das Ruder in Berlin übernahm, sah es nicht gut aus. 21 Punkte nach 22 Spielen, Tabellenplatz 17. Am Ende der Saison reichte es gerade noch zu Platz 15, Klassenerhalt also. In der Sommerpause verstärkte sich Berlin mit Darida, Stark, Ibisevic und Weiser. Kluge Einkäufe, die mittlerweile nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken sind. Am Ende der vergangenen Saison jubelte Berlin über Rang 7 und das internationale Geschäft.Dardai hat die Hertha zu einem konkurrenzfähigen Team geformt. Im neuen Jahr zeigte Hertha jedoch eine kleine Schwächephase, verlor gegen Leverkusen, Freiburg und Schalke. Das Unentschieden gegen den FC Bayern am vergangenen Wochenende war richtig unglücklich, denn das Tor für die Münchener fiel erst in der siebten Minute der Nachspielzeit. Doch während Kovac sein Team komplett umstellen muss, kann Dardai mit seiner besten Elf auflaufen.Besonders aufpassen muss die Eintracht auf Stürmer Vedad Ibisevic. Der Kapitän der Berliner hat in dieser Saison bereits 9 Tore geschossen und ist extrem torgefährlich. John Anthony Brooks und seine Abwehr werden auch schwer zu knacken sein. Der Innenverteidiger macht einen guten Job und wird sich keine Fehler mehr erlauben wollen. Denn gegen Schalke zeigte er Schwäche, hatte seinen persönlichen Anteil an der 0:2 Niederlage. Für die Eintracht wird es also am Wochenende ein hartes Stück Arbeit. Die Berliner brauchen nicht 70 Prozent Ballbesitz um ein gutes Spiel zu machen. Gegen den FC Bayern hatte die Hertha gerade mal 29 Prozent Ballbesitz, spielte nicht einmal 300 Pässe.Der Tabellennachbar darf also nicht unterschätzt werden. Die Eintracht wird viel Geduld brauchen, um die Defensive der Gastgeber zu knacken. Zusätzlich muss die neu zusammengewürfelte Abwehr beweisen, dass die Adler flexibel sind und Ausfälle kompensieren können. Sonst könnte es gefährlich werden, wenn Ibisevic oder Vladimir Darida durchstarten.