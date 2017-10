Eintracht Frankfurt: Blick auf den Gegner: Dortmund sucht die Lockerheit

Bilderstrecke So macht sich die Eintracht fit für Dortmund

Am 9. Spieltag erwartet die SGE den BVB in der heimischen Commerzbank-Arena. Borussia Dortmund kommt als Tabellenführer nach Frankfurt und ist natürlich Favorit - doch die Leichtigkeit aus der Anfangsphase der aktuellen Saison ist den Borussen abhanden gekommen.Michael Zorc und Achim Watzke mussten den Kader des BVB im Sommer umbauen. Mit Dembele ging ein Superstar zum FC Barcelona. Dieser Transfer spülte zwar 120 Millionen Euro in die Kassen, es wurde aber auch viel Qualität im Angriffsspiel verloren. Der daraufhin verpflichtete Andrej Yarmolenko soll diese Lücke schließen, auch wenn es für ihn schwer bis unmöglich wird. Neben Dembele gingen auch Ginter (Borussia Mönchengladbach), Emre Mor (Celta de Vigo), Felix Passlack (TSG Hoffenheim) und Sven Bender (Bayer Leverkusen) den Verein.Dafür holten sich die Borussen einige Neuzugänge an Bord: Toljan (TSG Hoffenheim), Maximilian Philipp (SC Freiburg), Dan-Axel Zagadou (Paris St. Germain), Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen) und der bereits genannte Yarmolenko sind neu im Kader.In den ersten Wochen der neuen Spielzeit lief es unter dem neuen Trainer Peter Bosz, der von Ajax Amsterdam kam und Thomas Tuchel ablöste, ausgezeichnet und die Mannschaft schaffte Sieg um Sieg. Außerdem nahm die Torfabrik wieder Fahrt auf. Vor allem der 1. FC Köln (5:0) und Borussia Mönchengladbach (6:1) wurden förmlich überrannt.In der Champions-League läuft es aber alles andere als rund. Nach drei Spielen steht lediglich ein Zähler auf dem Konto des BVB. Die Partien gegen Tottenham und Real Madrid wurden deutlich verloren und beim Außenseiter APOEL Nikosia aus Zypern kam die Borussen-Elf nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Auf internationaler Ebene ist die Lage enttäuschend für Dortmund. Das hatten sich vermutlich alle im Verein anders vorgestellt.