Eintracht Frankfurt: Blick auf den Gegner: Eintracht gegen die Mannschaft der Stunde

Zum Glück steht direkt das nächste Spiel an, wird sich so mancher Eintracht-Spieler und Fan denken, denn es bleibt keine Zeit über die verpassten Möglichkeiten bei der Niederlage in Köln nachzudenken. Extrem ärgerlich und unnötig, dass die SGE mit einer Niederlage im Gepäck vom Rhein zurückgekehrt ist. Leichter wird es beim kommenden Spiel aber nicht, kommt doch mit dem SV Werder Bremen die Mannschaft der Stunde in die Commerzbank-Arena. Der einstige Abstiegskandidat hat sich innerhalb weniger Wochen zum Europa-League-Anwärter gemausert.Mit dem 21. Spieltag und dem 2:0-Auswärtssieg in Mainz, hat sich so einiges in Bremen verändert. Nichts ist mehr zu sehen von groben Schnitzern in der Defensive, einem schwächelndem Torhüter, fehlender Kreativität in der Offensive und purer Kampf ums Überleben. Plötzlich fing Bremen an richtig Fußball zu spielen. Nicht nur beim Sieg in Mainz, sondern konstant jede Woche. Aktuell liegt die Serie bei sieben Spielen ungeschlagen, davon sechs gewonnen. Und die Gegner waren gewiss keine Laufkundschaft - unter anderem gab es jeweils einen 3:0-Sieg gegen Leipzig und Schalke. Trainer Alexander Nouri scheint den richtigen Knopf zur richtigen Zeit gefunden zu haben, der seine Mannschaft Höchstleistungen auf den Platz zaubern lässt.Gesichter des Erfolgs sind die Offensivspieler Max Kruse und Serge Gnabry und Mittelfeldantreiber Thomas Delaney, der im Winter vom dänischen Verein FC Kopenhagen verpflichtet wurde und einschlug wie eine Bombe. Delaney zieht die Fäden im Mittelfeld, Kruse und Gnabry schießen die Gegner ab. Zusammen haben die drei schon 22 Tore erzielt - eine unglaubliche Ausbeute! Klingt alles ganz einfach, aber da steckt harte Arbeit dahinter. Trainer Nouri galt im Winter schon als gescheitert, doch die Bremer Verantwortlichen wollten davon nichts wissen und vertrauten ihrem Coach weiterhin.Dieses Vertrauen hat sich ausgezahlt, wie die momentane Serie eindrucksvoll zeigt. Alexander Nouri schaffte es, aus einer bunt zusammengewürfelten Mannschaft eine Einheit zu bilden, die als Team auftritt und Stärke zeigt. So etwas kennen Bremer Fans nur noch aus den erfolgreichen Jahren unter Thomas Schaaf, die schon eine ganze Weile her sind. Eine schwere Aufgabe also für die Eintracht, die vor Selbstbewusstsein strotzenden Bremer zu schlagen. Positiv für die Adler ist immerhin der Ausfall zweier Schlüsselspieler des Gegners: Serge Gnabry und auch Thomas Delaney können verletzungsbedingt nicht mitwirken gegen das Team von Niko Kovac.Wichtig wird sein, dass die Eintracht das Heft von Beginn an in die Hand nimmt und das Bremer Offensivspiel im Keim erstickt. Werder ist offensiv sehr stark, hat aber weiterhin eine der Schießbuden der Liga. Nur Darmstadt, der HSV und Freiburg kassierten noch mehr Gegentore als Bremen. Dort liegt der Schlüssel zum Erfolg. Die Adler müssen die Bremer in deren Defensive beschäftigen, dann wird es zwangsläufig zu Tormöglichkeiten kommen. Wichtig ist dann, endlich mal eine der zahlreichen Chancen zu nutzen, damit nicht auf der Schlussgerade der Saison nicht doch noch der Abstiegskampf ansteht.