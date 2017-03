Eintracht Frankfurt: Blick auf den Gegner: Freiburger Kontinuität trifft Frankfurter Sorgen

30 Punkte nach 22 Spieltagen und damit Platz 9: In einer gewöhnlichen Saison wäre der SC Freiburg mit dieser Bilanz bester Aufsteiger – gäbe es nicht die beflügelten Bayern-Jäger aus Leipzig. Dennoch: Man muss bis ins Jahr 2013 schauen, um einen weiteren Aufsteiger zu finden, der besser dastand. Damals war das die Eintracht. Die Saison von Freiburg ist in jeder Hinsicht überdurchschnittlich. Vor allem überdurchschnittlich ruhig.

Wo steht Freiburg in der Tabelle?

Wie liefen die vergangenen Spiele?

Welche Chancen hat der SC?

Fazit:

In der Liga schwankt der Verein seit dem sechsten Spieltag zwischen Platz acht und Platz elf: weit weg von den Abstiegsplätzen, ohne konkretere Ambition auf die internationalen Plätze. Mit der personifizierten Genügsamkeit – Trainer Christan Streich – an der Seitenlinie, spielt Freiburg eine Saison ohne Tiefen und hat einen Platz im Mittelfeld für sich gepachtet.Die Rückrunde startete der SC abwechslungsreich. Siege gegen Berlin und Köln, Niederlagen gegen Gladbach und Dortmund, ein Unentschieden gegen Hamburg. Bestehen Chancen den Gegner zu schlagen, nutzte der SC sie in dieser Saison auch meist. Ist der Gegner einfach stärker, kann der Verein die Niederlage auch verschmerzen. So dürfte das 0:3 gegen Dortmund am vergangen Wochenende die SC-Spieler nicht größer belastet haben, zumal Streich eingestand die falsche Taktik gewählt zu haben. Hinzu kommt die längere Erholungsphase. Nach dem chancenlosen Spiel gegen den BVB konnten die Freiburger sich die Woche über ausruhen. Die Eintracht musste sich hingegen von Müdigkeit und Personalsorgen geplagt an Bielefeld abarbeiten.Zwei Aspekte können die Eintracht jedoch hoffen lassen. Zum einen Freiburgs Auswärtsbilanz: In dieser Saison konnte der SC bisher nur zwei Auswärtsspiele gewinnen. Zum anderen: Freiburgs bester Stürmer Maximilian Philipp muss gegen Frankfurt seine Gelbsperre absitzen. Doch das Freiburg gute Chancen hat, bewiesen die Breisgauer im Hinspiel Da gewann der SC mit 1:0.Die Eintracht muss gewarnt sein. Der SC verzichtete in dieser Saison, im Gegensatz zur Eintracht, zwar auf große Höhenflüge. Doch nun sind die Vorzeichen vertauscht: Während die Eintracht um Fassung und Ergebnisse ringt, trumpft der SC mit unaufgeregter Kontinuität auf. Beide Teams dürften ihren Gegner für schlagbar halten. Das könnte den besonderen Reiz des Spiels ausmachen.