Eintracht Frankfurt: Blick auf den Gegner: Hoffenheim das Team der Stunde

Genug gefeiert! Der Alltag in der Bundesliga geht weiter und am Sonntag hat die SGE einen ganz dicken Brocken aus dem Weg zu räumen. Es geht zur TSG Hoffenheim, die eine bärenstarke Saison spielt und drauf und dran ist, sich für die Champions-League zu qualifizieren. Vor der Saison hätten nicht einmal die kühnsten Optimisten mit solch einem Erfolg der Kraichgauer gerechnet, doch Trainer Nagelsmann hat eine Mannschaft geformt, die völlig verdient unter den besten vier Mannschaften der Bundesliga steht.Hoffenheim spielt erfrischenden Angriffsfußball, der die klare Handschrift von Coach Julian Nagelsmann trägt. Schöner Fußball, der dazu auch noch erfolgreich ist - das war bisher fast ausschließlich bei Bayern München und Borussia Dortmund der Fall. Nun gesellen sich RB Leipzig und eben die TSG Hoffenheim dazu. Mit 57 Treffern stellt sie die drittbeste Offensive der Liga. Nur Bayern und Dortmund erzielten mehr Treffer. Aber selbst die Defensive, in den letzten Jahren ein Problemfall in Hoffenheim, funktioniert mittlerweile ausgezeichnet.Neben Keeper Baumann, der ohne große Patzer auskommt, sind vor allem Niklas Süle und Kevin Vogt in der Innenverteidigung, sowie Sebastian Rudy im defensiven Mittelfeld die Garanten für die starke Abwehrleistung und die wenigen Gegentore. Offensiv war die TSG schon länger gut in Schuss. Die Stürmer Kramaric (12), Wagner (11), Szalai (7) und Uth (7) erzielten 37 Treffer gemeinsam. Eine weitere Stärke der TSG: Die offensive Ausgeglichenheit. Anders als in München und Dortmund, wo alles auf die Stürmer Lewandowski und Aubameyang ausgelegt ist, ist Hoffenheim weniger ausrechenbar.Der Erfolg weckt aber natürlich auch Begehrlichkeiten. So werden die beiden deutschen Nationalspieler und Leistungsträger Sebastian Rudy und Niklas Süle zur neuen Saison zum Rekordmeister FC Bayern München wechseln, um dort ihren nächsten Karriereschritt zu machen. Zudem ist Sandro Wagner immer mal wieder nicht abgeneigt, auf die Insel zu wechseln. Ein Verbleib des Angreifers in Hoffenheim ist trotz laufenden Vertrages nicht sicher. Mit möglichen Einnahmen aus der Champions-League wird die TSG aber auf Einkaufstour gehen können und Trainer Nagelsmann auch in der kommenden Spielzeit eine Mannschaft nach seinen Wünschen zur Verfügung stellen.Am Sonntag wird für die Eintracht ein Schlüssel zum Erfolg, das Spiel der TSG zu zerstören und sie offensiv nicht ins Rollen kommen zu lassen. Mit einer Taktik und Einstellung wie beim Pokalspiel in Mönchengladbach ist auch in Hoffenheim ein Sieg im Rahmen des Möglichen. Bei Kontern sind die Kraichgauer anfällig, was auch das Spiel in Köln zeigte, als der FC mehrere gefährliche Szenen nach Kontergelegenheiten hatte, von denen Bittencourt auch eine nutzte. Für Hoffenheim spricht aber der unbändige Wille und das grenzenlos scheinende Selbstbewusstsein. In Köln gelang in der Nachspielzeit noch der Ausgleich. Ein Remis des Willens! Es wird ein schweres Spiel für die Eintracht, aber chancenlos sein wird sie nicht.