Eintracht Frankfurt: Blick auf den Gegner: Junge Werkself kommt ins Rollen

Am Samstag trifft die SGE im Heimspiel auf Bayer 04 Leverkusen. Vor der Saison wäre die Bayer-Elf wohl Favorit gewesen, nach den starken Leistungen der Eintracht wird es aber ein völlig offenes Spiel. Rein statistisch gesehen hat die SGE gute Chancen auf einen Sieg, gingen doch die letzten drei Heimspiele gegen Bayer nicht verloren.

Leverkusen hatte einen holprigen Start in die Saison, was aber auch den vielen Wechseln geschuldet war. Selbst auf der Trainerposition ist alles neu: Heiko Herrlich wechselte von Jahn Regensburg an den Rhein und soll Bayer nach einer enttäuschenden Spielzeit zurück in die Erfolgsspur führen. Das dies trotz gutem Personal kein Selbstläufer wird, haben die ersten Wochen gezeigt, in denen die Werkself nicht immer ihre Stärken auf den Platz bringen konnte.

Nach einer ganz schwachen Spielzeit wurde der kader kräftig umgekrempelt. Langgjährige Leistungsträger wie Chicharito (West Ham United), Hakan Calhanoglu (AC Mailand), Roberto Hilbert (Greuther Fürth), Kevin Kampl (RB Leipzig) und Ömer Toprak (Borussia Dortmund) wurde für teilweise viel Geld abgegeben. Als Ersatz holten die Verantwortlichen eine Mischung aus großen Talenten und erfahrene Spieler. Zu den getsandenen Bundesliga-Akteuren zählen Sven Bender (Borussia Dortmund) und Rückkehrer Dominik Kohr (FC Augsburg). Als vielversprechende Talente werden vor allem Lucas Alario (River Plate) und Panagiotis Retsos (Olympiakus Piräus) gesehen.

Der Start verlief für Heiko Herrlich und sein Team aber sehr durchwachsen. Die Junge Werkself zeigte zwar gute Ansätze, aber die mannschaftliche Gerschlosssenheit fehlte, sodass es auch Niederlagen gegen Gegner wie Mainz und Hertha BSC gab, die beide qualitativ deutlich schwächr besetzt sind. Rudi Völler betomte aber stets, wie groß das Vertrauen in den neuen Coach ist und dass seine Arbeit auch Früchte tragen wird.

Der Knoten ist dann auch beim Spiel gegen den HSV geplatzt. Alario traf doppelt und schoss sein Tram zum ungefährdeten 3:0-Sieg. Seitdem ist Bayer seit acht Spielen ungeschlagen und auf einer Erfolgswelle, auch wenn die Konstanz noch ausgebaut werden kann. Gegen Wolfsburg (2:2) und Augsburg (1:1) spielte die Mannschaft nicht duchgehend stark, punktete aber trotzdem. Herrlich hat seine Mannschaft innerhalb von wenigen Wochen zu einem Team geformt, das definitiv wieder um die europäischen Plätze mitspielen wird.

