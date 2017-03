Bilderstrecke Eintracht: Die schönsten Siege gegen den FC Bayern München

Der FC Bayern hat seine Mini-Krise überwunden, wenn es denn überhaupt eine Krise war. Zu Beginn der Saison war das Spiel der Münchener nicht so dominant, wie noch unter Pep Guardiola. Kein Wunder, denn ein neuer Trainer muss den Spielern seine Art und Weise Fußball spielen zu lassen erst einimpfen und die Mannschaft den geforderten Fußball verinnerlichen. Das Gute für den FCB war, dass die Spiele trotzdem gewonnen wurden und die Truppe Platz eins in der Tabelle belegt. Alles also wie gehabt.Am Anfang des Jahres wurde aber erstmal Kritik an Trainer Carlo Ancelotti laut, da die Spielweise der Bayern immer unattraktiver und schwächer wurde. Siege feierte die Mannschaft aber weiterhin fleißig, wenn auch nicht so deutlich wie in den Jahren zuvor. Die Verantwortlichen ließen sich aber nicht aus der Ruhe bringen, sondern brachten dem Trainer und seiner Mannschaft größtes Vertrauen entgegen.Mit dem Hinspielsieg in der Champions-League gegen Arsenal London legten die Bayern den Schalter um. Das bis dato stärkste Spiel der Münchener war der Startschuss für überragende Leistungen Woche für Woche. In Berlin gelang zwar nur ein glückliches 1:1, aber Der HSV, Schalke, Köln und wieder der FC Arsenal im Rückspiel wurden nach alles Regeln der Kunst auseinandergenommen.Carlo Ancelotti sagte die gesamte Hinrunde über, dass die entscheidende Phase der Saison im März und April sein wird und sein Team in dieser Zeit auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit sein muss, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Und seine Mannschaft ist jetzt auch wirklich in absoluter Topform. Der Italienische Coach schaffte es, dass seine Mannschaft punktgenau zur wichtigsten Phase der Saison den beste und dominantesten Fußball spielt.Gut für die Bayern und schlecht für die Eintracht, die gerade jetzt zu Gast in der Münchener Allianz-Arena ist. Ein schier unmögliches Unterfangen, die Punkte aus München zu entführen, gerade im aktuellen Negativlauf der SGE. Das Positive für die Adler ist, dass sie absolut nichts zu verlieren haben, weil jeder von einem klaren Sieg der Bayern ausgeht.Mit einer ausgeklügelten Defensiv-Taktik, harter Gegenwehr und einer ordentlichen Portion Glück, ist der Truppe von Niko Kovac aber durchaus zuzutrauen, in München für eine Überraschung zu sorgen. Im Hinspiel gelang der Eintracht ein 2:2-Remis, obwohl sie längere Zeit in Unterzahl agierte. Chancenlos wird die SGE auf jeden Fall nicht sein, auch nicht beim FC Bayern, auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges eher gering ist.