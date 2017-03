Eintracht Frankfurt: Blick auf den Gegner: Schlägt die Eintracht die formstarken Borussen?

Bilderstrecke Eintracht vs. Gladbach: Das Duell "Mann gegen Mann"

Die bitterste Nachricht der Woche für Fans und Verantwortliche von Borussia Mönchengladbach gab es nicht auf, sondern neben dem Platz. Mo Dahoud verlässt die Fohlen und wechselt zur neuen Saison zu Borussia Dortmund. Ein herber Verlust für die Gladbacher, die zudem auch Christensen im Sommer verlieren werden. Der Verteidiger kehrt nach seiner Leihe zu seinem alten Verein FC Chelsea zurück. Schlechte Neuigkeiten für Max Eberl, der Jahr für Jahr starke Spieler an die finanzstärkere Konkurrenz ziehen lassen muss. Angst und Bange muss den Fans aber nicht zu sein, denn der Manager der Fohlen schaffte es jede Saison, die Abgänge zu kompensieren.Auf dem Platz liefen die letzten Wochen eher durchwachsen. Nachdem in der Winterpause Trainer Andre Schubert beurlaubt und Dieter Hecking neu verpflichtet wurde, ging es aufwärts. Nach der verkorksten Hinrunde arbeitete sich die Mannschaft in der Tabelle nach vorne und entfernte such von der hinteren Tabellenregion. Das internationale Geschäft war wieder in greifbare Nähe gerückt und auch die fußballerischen Leistungen wurden unter Hecking stärker.Den vorläufigen Höhepunkt gab es beim unglaublichen Auswärtssieg in der Europa-League beim AC Florenz. Das Hinspiel ging im heimischen Borussia-Park mit 0:1 verloren und die Aussichten auf ein Weiterkommen waren eher gering als das Team sich zum Rückspiel aufmachte nach Italien. Trotzdem nahm sich das Tram viel vor, lag aber plötzlich mit 0:2 hinten. Zu diesem Zeitpunkt setzte wohl niemand mehr nur einen Pfifferling auf die Borussia. Doch was dann geschah glich einem Fußball-Wunder. Die Fohlen drehten auf und gewannen das Spiel noch mit 4:2, Wahnsinn! Damit gelang doch noch der Sprung ins Achtelfinale.Dort folgte aber das negative Highlight der aufstrebenden Borussia. Im Rückspiel des Achtelfinals der Europa-League gelang es den Fohlen gegen den FC Schalke 04 nicht, eine 2:0 Führung über die Zeit zu retten. Die Königsblauen schafften des Ausgleich und zogen ,dank des 1:1 im Hinspiel, eine Runde weiter. Mönchengladbach war völlig überraschend ausgeschieden.Trotzdem schafften es die Rheinländer, eine gute Leistung im anschließenden Bundesligaspiel gegen den FC Bayern zu zeigen, das mit 0:1 verloren ging. Die Mannschaft wirkt unter Dieter Hecking wieder gefestigter und spielstärker als noch unter Vorgänger Schubert.. Besonders Kapitän Lars Stindl und Stürmer Raffael stehen für das aktuelle Formhoch. Alleine Stindl ist Spielmacher, Kämpfer, Vorbild und Torjäger in einem. Ihn muss die Eintracht am Samstag stoppen, dann wird es für die Borussia schwierig, das Spiel in der Commerzbank-Arena zu gewinnen.Einfach wird ein Eintracht-Sieg aber keinesfalls. Für den Gegner geht es auch noch um das internationale Geschäft, auch wenn das Punktekonto vier Zähler weniger aufweist als die SGE. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Spiel mit völlig offenem Ausgang freuen. Zudem ist es ein Vorgeschmack auf das Halbfinale im DFB-Pokal, das allerdings in Mönchengladbach stattfinden wird. Die Frankfurt-Mönchengladbacher Wochen mögen beginnen...