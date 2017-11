Eintracht Frankfurt: Blick auf den Gegner: Vorsicht vor Hoffenheims Offensiv-Power

Die TSG Hoffenheim geht als leichter Favorit in das Spiel am Samstag gegen die Frankfurter Eintracht. Wer nach der letzten Spielzeit dachte, der vierte Platz der TSG war nur eine Eintagsfliege, der muss jetzt nach elf Spieltagen einsehen, dass dies nicht der Fall ist. Das Team von Julian Nagelsmann zeigt trotz namhafter Abgänge weiterhin erfrischenden Offensiv-Fußball und ist erneut in in der Spitzengruppe der Bundesliga vertreten.

Im Sommer mussten die Fans der TSG stark sein: Mit Niklas Süle und Sebastian Rudy verließen zwei Leistungsträger den Verein Richtung München. Zudem wurde Jeremy Toljan an den BVB angegeben. Aufgefangen werden sollten die Abgänge mit Serge Gnabry (ausgeliehen von Bayern München), Nico Schule (Borussia Mönchengladbach), Havard Nordtveidt (West Ham United) und Florian Grillitsch (Werder Bremen).

Viele Experten sahen die TSG nicht ganz so weit vorne, wie in der vergangenen Saison. Die Abgänge wogen doch schwer und die Zusatzbelastung durch die Europa League ist auch eine neue Erfahrung für die junge Truppe. Zum Erstaunen vieler machten die Kraichgauer aber genau da weiter, wo sie letzte Runde aufgehört hatten.

Das Prunkstück von Hoffenheim ist klar die Offensive. Mark Uth, um den es im Sommer Wechselgerüchte gab, machte einen Sprung nach vorn und ist mittlerweile eine echte Waffe im Angriff. Neben ihm stürmt Nationalspieler Sandro Wagner, der aufgrund seiner starken Leistungen ins Blickfeld von Bayern München gerückt ist. Mit Andrej Kramaric, Adam Szalai und dem verletzten Serge Gnabry hat die TSG zudem noch einige Stürmer in der Hinterhand.

Die Fäden im Mittelfeld ziehen Nadiem Amiri und vor allem Kerem Demirbay. Eine Qualität der Hoffenheimer Offensive ist das überfallartige Umschaltspiel, das meistens über Demirbay geht und für jeden Gegner große Gefahr bedeutet. Die Defensive der TSG ist aber nicht immer sattelfest. Dort liegt die Chance der Eintracht. Die Außenverteidiger von Hoffenheim haben viel Offensivdrang, offenbaren aber Schwächen in der Defensivarbeit. Das Zentrum ist zwar qualitativ gut besetzt, aber Verletzungen verhinderten immer wieder, dass sich eine Viererkette einspielen konnte. Ermin Bicakcic ist langzeitverletzt und auch andere Abwehrspieler fielen immer wieder wegen kleineren Verletzungen aus. Gegen die Eintracht hat es Pavel Kaderabek und Benjamin Hübner erwischt, die von Julian Nagelsmann ersetzt werden müssen.

Im heimischen Stadion wird die TSG ihr Heil in der Offensive suchen, da dort auch ihre Stärke liegt. Für die Eintracht wird es wichtig sein, kompakt zu stehen und aggressiv in die Zweikämpfe zu kommen. Außerdem sollte die Truppe von Niko Kovac immer wieder Nadelstiche setzen und die TSG auch in deren Defensive beschäftigen. Wenn sie die Hoffenheimer ihr Spiel aufziehen lassen, wird es schwer, etwas Zählbares mit nach Frankfurt zu nehmen.

