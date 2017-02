Eintracht Frankfurt: Blick auf den Gegner: Wie schwer wird es für die Adler in Hannover?

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchem aus Wetzlar zog die Partien für das Achtelfinale des DFB-Pokals und bescherte der Eintracht die Reise nach Niedersachsen. Zwar kein Erstligist, aber ein ambitionierter Zweitligist, der schnellstmöglich wieder in die Bundesliga zurückkehren will. Dadurch, dass es ein Auswärtsspiel ist, wird der Einzug ins Viertelfinale nicht einfach. Der Eintracht steht ein hartes Stück Arbeit bevor.Nach dem bitteren Abstieg aus der Bundesliga veränderte sich das Gesicht von 96 auf vielen Positionen. Trainer Daniel Stendel blieb, im Kader herrschte aber viel Bewegung. Szalai (zurück nach Hoffenheim), Erdinc (FC Metz), Hiroki Sakai (Olympique Marsaille), Hiroshi Kiyotake (FC Sevilla), Christian Schulz (Sturm Graz), Ceyhun Gülselam (Karabükspor), Ron-Robert Zieler (Leicester City) und Hugo Almeida (AEK Athen) verließen den Verein.Um das von Boss Martin Kind formulierte Ziel "sofortiger Wiederaufstieg" zu erreichen, musste aber auch frisches Personal verpflichtet werden. Im Sommer holten Martin Bader (Geschäftsführer des Ressorts Sport) und Christian Möckel (Sportlicher Leiter) viel Qualität hinzu und stellten Trainer Stendel eine erfahrene Mannschaft zur Verfügung. Die wichtigsten Neuzugänge waren Martin Harnik (VfB Stuttgart), Stefan Strandberg (FK Krasnodar) und Marvin Bakalorz (SC Paderborn). Neben den Verpflichtungen der Neuzugänge brachten die Verantwortlichen von Hannover das Kunststück fertig, viele Leistungsträger auch in der 2. Liga zu halten. Sane, Sorg, Sobiech, Prib, Schmiedebach, Klaus und Karaman konnten alle überzeugt werden, bei 96 zu bleiben und das große Ziel Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen.Daniel Stendel formte aus einer schwachen Bundesligamannschaft, die als abgeschlagener Tabellenletzter abgestiegen ist, eine spielstarke Zweitligamannschaft, die vor allem offensiv überzeugt. Nach dem 1. FC Nürnberg stellt 96 den besten Angriff der Liga. Herausragender Spieler ist der ehemalige Stuttgarter Martin Harnik mit acht Treffern. Ihn gilt es auszuschalten. Keine leichte Aufgabe für David Abraham und Jesus Vallejo. Die Schwachstellen liegen in der nicht immer sattelfesten Defensive. Von allen Aufstiegsaspiranten kassierte Hannover bisher die meisten Gegentore. Erst am vergangenen Spieltag setzte es eine schmerzvolle 1:4-Klatsche in Fürth.Auswärts schwächelt 96 gelegentlich, aber in der heimischen HDI-Arena sind die Niedersachsen eine Macht. In neun Pflichtspielen gab es sieben Siege und ein unentschieden. Lediglich Dynamo Dresden brachte es fertig, drei Punkte aus Hannover zu entführen. Gegen die famos aufspielende Eintracht wird Trainer Stendel vermutlich eine defensive Taktik wählen und auf Konter im eigenen Stadion setzen. Hier lauert die Gefahr: Mit Klaus, Sarenren Bazee und Harnik werden wohl drei pfeilschnelle Spieler von Beginn an auflaufen, die Konterspezialisten sind.Ein schwieriges Spiel bei einem unangenehmen Gegner - der Pokalabend in Hannover wird kein Selbstläufer.