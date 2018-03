Eintracht Frankfurt: Boateng: Gesicht des Spieltages, Erfolgsgarant der Eintracht

Eintracht Frankfurt Eintracht weiter auf Kurs Europa

Wer die Nummer eins im Rhein-Main-Gebiet ist, lässt sich in dieser Saison so einfach beantworten wie schon lange nicht mehr. Eintracht Frankfurt gewann auch in der Bundesliga mit 3:0 gegen Mainz - und will in der Tabelle weiter oben bleiben. mehr