Eintracht Frankfurt: Boateng und Hasebe bei Eintracht wieder im Training

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt kann am Freitagabend beim Heimspiel gegen Werder Bremen wieder mit seinen Führungsspielern Makoto Hasebe und Kevin-Prince Boateng planen. Beide trainierten am Mittwoch wieder mit der Mannschaft. Abwehrchef Hasebe hatte zuletzt wegen Knieproblemen das Rhein-Main-Derby bei Mainz 05 (1:1) verpasst. Boateng fehlte am Montag und Dienstag aufgrund von Adduktoren-Beschwerden beim Training.

(dpa)