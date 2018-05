Die Rückkehrer: Boateng wieder fit, Salcedo wieder dabei

Die Hoffnung auf eine sportliche Verbesserung liegt bei der Frankfurter Eintracht auf den Rückkehrern. Und schon beim Training vor dem wichtigen Spiel am Samstag gegen den HSV konnte Trainer Niko Kovac ein wenig durchatmen.

Ante Rebic ist gelaufen, David Abraham ist Fahrrad gefahren und Kevin-Prince Boateng hat beim Training am 1. Mai wieder richtig Fußball gespielt. Der „Prince“ kann wohl auf jeden Fall am Samstag spielen, Abraham sehr wahrscheinlich. Und auch bei Rebic geht es sichtbar vorwärts.

Der Angreifer hat einige Runden gedreht, auch schon gegen den Ball getreten und am Ende ist er ein paarmal gesprintet. Womöglich aber ist allen Beteiligten mit Blick auf das Pokalendspiel und die folgende Weltmeisterschaft das Risiko zu groß, Rebic nach seinem Muskelfaserriss in der Wade vielleicht dann doch zu früh wieder einzusetzen.

Einen „Überraschungsgast“ hat es beim Training auch gegeben. Carlos Salcedo war wieder dabei. Früher als erwartet ist der Mexikaner nach seinem Schlüsselbeinbruch und anschließender Operation auf den Platz zurückgekehrt. Der Abwehrspieler hat alle Übungsformen mitgemacht, hat auch vor Zweikämpfen nicht zurückgeschreckt. Durchaus wahrscheinlich also, dass er bald zum Einsatz kommen kann, vielleicht schon am Samstag.

Ob der 24 Jahre alte Innenverteidiger auch nächste Saison noch für die Eintracht spielen wird, steht noch nicht fest. „Wir haben noch ein wenig Zeit“, sagt Manager Bruno Hübner. Bislang ist Salcedo von Guadalajara nur ausgeliehen, doch es gibt eine Kaufoption. Der Spieler selbst würde „gerne bleiben“, wie er in einem Interview beim HR klarstellte.

Ein paar Hundert Kiebitze haben den Spielern und vor allem Trainer Kovac am Dienstag auf die Finger bzw. Füße geschaut. Sie haben eine engagierte Trainingsgruppe gesehen. Es gab auch keine Missfallensäußerungen, nur viele Diskussionen und Getuschel. Alle blicken sie gespannt auf das letzte Heimspiel der Saison. Die Arena ist mit 51 500 Zuschauern bereits ausverkauft.

Verabschiedungen wird es in der in jeder Beziehung angespannten Stimmung am Samstag nicht geben. Weder für Torwart Lukas Hradecky, der ja definitiv gehen wird, schon gar nicht für den Trainer. Und auch nicht für Alex Meier. Der Spielervertrag des 35 Jahre alten Kapitäns läuft aus und unter Kovac hätte er zweifellos keine Zukunft gehabt.

Mit dem Trainerwechsel aber könnte es ein Umdenken geben. „Wenn Alex hundertprozentig fit ist, sehen wir weiter“, sagt Manager Bruno Hübner. Meier hat noch einen Anschlussvertrag für eine andere, noch nicht näher definierte Position im Verein.

Doch der Torjäger und Noch-Spielführer möchte von einem Ende der aktiven Karriere noch nichts wissen. Meier will weiterspielen und dies am liebsten bei der Eintracht. Er traut sich das zu und ist überzeugt, dass er der Mannschaft noch helfen kann. Wer ihn beim Training am Dienstag beobachtet hat, kann dies nachvollziehen. Meier war mitten drin, machte einen guten Eindruck und konnte locker mithalten mit den Kollegen. Die Fußverletzung inklusive zweier Operationen, die ihn fast ein Jahr außer Gefecht gesetzt hat, scheint völlig überwunden. Meier wirkt gesund und fit und ehrgeizig wie immer.

Sein Berater Jürgen Milewski wird nach der Saison weitere Gespräche mit der Eintracht führen. Eine wichtige Rolle wird dann natürlich auch der Nachfolger Kovacs spielen. „Gemeinsam mit dem neuen Trainer“ werde man dann zu einer Lösung kommen, sagte Manager Hübner.

( pes)