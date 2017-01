Eintracht Frankfurt: Bobic: Flum wechselt zu St. Pauli

Eintracht Frankfurt Kovac feilt in Abu Dhabi am Angriffsspiel Zum Start des Trainingslagers in Abu Dhabi lässt es Eintracht-Trainer Kovac ruhig angehen. Das wird nicht so bleiben. Vor allem Angriffe gilt es zu üben – vorerst weiter mit Haris Seferovic. clearing

Bilderstrecke Eintracht Frankfurt: Wer geht wann? Wer bleibt wie lange?

Bilderstrecke Erste Bilder aus dem Trainingslager der Eintracht in Abu Dhabi

Eintracht Frankfurt Flum will weg und hat Angebote - Gacinovic möchte bleiben Johnnes Flum wird Eintracht Frankfurt in Kürze verlassen. Es gibt einige Anfragen aus der zweiten Bundesliga, verriet der 29 Jahre alte Mittelfeldmann. Das Eintracht Talent Gacinovic will der SGE hingegen treu bleiben. Zuletzt gab es Gerüchte um einen Wechsel nach Valencia. clearing

Transfer fast perfekt Seferovic vor dem Abflug zu Benfica Lissabon Anders als die vier gestrichenen Profis flog Haris Seferovic mit ins Trainingslager. Jetzt könnte er es aber auch schon wieder verlassen. Ein Wechsel nach portugal steht im Raum. clearing

Johannes Flum verlässt Eintracht Frankfurt offenbar in Richtung Hamburg. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler werde sich dort dem FC St. Pauli anschließen, kündigte der Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic an.Die Eintracht gastiert derzeit zum Trainingslager in Abu Dhabi. Johannes Flum hatte die Reise in die Arabischen Emirate erst gar nicht angetreten. Stattdessen sollten er, Medojevic, Bunjaki und Gerezgiher sich bei der U19 fit halten, bis sie einen neuen Arbeitgeber finden.Trainer Kovac habe bereits vor Weihnachten mit ihm gesprochen, erklärte Flum, und ihm gesagt, dass es in Frankfurt schwer werden würde, in Zukunft Einsätze zu bekommen. Dem defensiven Mittelfeldspieler ist es aber wichtig, Spielzeit zu bekommen: "Ich will und werde gehen. Und zwar sofort", sagte der 29-Jährige der "Bild"-Zeitung. Er habe einige Anfragen aus der zweiten Bundesliga.Flums Vertrag in Frankfurt wäre im Sommer ausgelaufen. Über die Details des Transfers ist noch nichts bekannt. Dass die Eintracht aber eine nennenswerte Ablöse kassiert, ist unwahrscheinlich.Johannes Flum war zur Spielzeit 2013/14 vom SC Freiburg an den Main gewechselt. Zwei Millionen Euro Ablöse sollen damals geflossen sein. Im Dezember 2015 verletzte sich Flum im Training schwer. Seitdem ist es ihm nicht gelungen, den Anschluss an die Mannschaft wiederzufinden.