Eintracht Frankfurt: Bobics Motto: Nicht babbeln, sondern handeln!

Ganz entspannt hat Fredi Bobic am Mittwoch ein Fazit nach den ersten sechs Spieltagen gezogen. Der Sportvorstand der Frankfurter Eintracht hat über die Zukunft von Trainer Niko Kovac gesprochen, über die Neuzugänge, über die kurz- und mittelfristigen Planungen der Eintracht. Unser Mitarbeiter Peppi Schmitt hat die wichtigsten Aussagen von Bobic, der seit dem 1. Juni für die sportlichen Belange der Eintracht zuständig ist, aufgeschrieben.

Zur sportlichen Bilanz nach sechs Spielen: „Mit zehn Punkten sind wir im Soll. Aber wir brauchen noch 30 Punkte, um unser Ziel zu erreichen. Ich zähle da den Countdown runter. Wir müssen also weiter Punkte sammeln, egal gegen wen. Wir sind alle weit weg davon, Gefühle von Zufriedenheit oder Überheblichkeit zu zeigen.“

Zur Niederlage in Freiburg: „Da hätten wir was holen müssen, das hat uns überhaupt nicht gefallen. Die Spieler spüren jetzt Gegenwind, das ist auch ein Lernprozess. Wir haben in Freiburg in der zweiten Halbzeit die falschen Waffen gewählt. Ich hatte den Eindruck, einige Spieler hatten zu viel mit sich selbst zu tun. In solchen Momenten sind die erfahrenen Spieler gefordert, müssen mehr investieren.

Zum Spiel gegen die Bayern: „Ich sehe nicht total schwarz. Abschenken werden wir ganz sicher nicht. An einem normalen Tag ist der Ausgang klar. Aber wir werden versuchen, einen außergewöhnlichen Tag draus zu machen. Das können wir schaffen, wenn wir geschlossen arbeiten, mit den Fans im Rücken. Selbst wenn gegen Bayern ein paar fehlen, die anderen machen genauso Stimmung.“

Zur Zukunft mit Trainer Niko Kovac, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft: „Wir sind bereits in guten Gesprächen, da muss sich keiner einen Kopf machen. Wir führen diese Verhandlungen in aller Ruhe.“

Zur Transferbilanz: „Es war nicht so einfach, Spieler zu finden bei unserem eingeschränkten Budget. Es war ein Ritt auf der Rasierklinge. Dafür sieht es sehr ordentlich aus. Viele Neue konnten sich schon zeigen, das tut dem Kader gut. Wir glauben an die Spieler und wollen sie besser machen, es macht Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Allgemein ist es noch zu früh für ein Fazit. Aber bei Vallejo schließe ich mich dem Trainer an, er ist ein Monster.“

Zur Zukunft der Leihspieler: „Da wird es viele Gespräche geben. Ich werde schon bald den Vereinen einen Besuch abstatten. Die Jungs sind jedenfalls glücklich, dass sie sich auf dieser Bühne präsentieren können. Es gibt sicher Möglichkeiten, den einen oder anderen zu behalten. Wir können versprechen, dass wir es versuchen.“

Zur Formkrise von Haris Seferovic: „Wir werden ihn weiter fördern, aber auch fordern. Und wir werden ihn bestimmt nicht fallen lassen. Er darf sein Zutrauen nicht verlieren. Es gibt genügend Beispiele, dass es wieder klappt. Denken Sie nur aktuell an Vedad Ibisevic, wie der nach langer Flaute wieder trifft. Und wir sollten nicht vergessen, dass Haris in Nürnberg das entscheidende Tor geschossen hat.“

Zur Zusammenarbeit mit der Jugend: „Ich bin in ständigem Austausch mit Armin Kraaz und Alexander Schur. Wir müssen diesen Verein zusammen leben, wir tragen ja alle das gleiche Trikot. Zu unserer Strategie gehört, dass wir die Jugendspieler auf ein höheres Level heben. Wir haben richtig gute Fußballer in U 17 und U 19, die wollen wir näher an die Profis heranbringen. Da geht es um spielerische und taktische, aber auch um medizinische Dinge. Denn mir ist schon aufgefallen, dass die guten Spieler aus dem eigenen Nachwuchs schon zu viele Verletzungen haben (Die Red.: Beispiele Sonny Kittel, Marc Stendera). Vielleicht waren sie einfach noch nicht bereit für den Profifußball. Das wollen wir verbessern.“

Zur Zukunft der Eintracht: „Es wird immer vom schlafenden Riesen gesprochen, der geweckt werden muss, vom Potenzial, das in der Eintracht steckt. Es stimmt auch, es steckt wirklich Potenzial in diesem Klub. Um das zu wecken, müssen wir uns aber bewegen, jeden Tag, nicht babbeln, sondern handeln. Dann kann der Verein moderner werden, dann können Entwicklungen zu unserer DNA passen. Wir haben es angestoßen und werden weitermachen. Das 50+1 ist bei uns verankert, aber trotzdem kann einiges passieren.“