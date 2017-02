Eintracht-Gegner im Check: Breaking Bad: Was die Lilien mit Hollywood zu tun haben

Das ist los beim Gegner

Es ging zu wie auf dem Basar bei den Lilien. Zeitweise konnte man gar nicht mehr mitzählen, wer am Böllenfalltor am letzten Transfertag alles verpflichtet wurde.



Ein Name blieb allerdings hängen: Hamit Altintop, zuletzt bei Galatasaray Istanbul unter Vertrag und zuvor bereits bei Schalke 04, Bayern München und Real Madrid, schloss sich den Darmstädtern an. Ein Transfer, der sicherlich Sinn macht. Sofern man eine Zeitmaschine hat und ins Jahr 2010 zurückreist, in dem Altintop mit den Bayern auf Champions-League-Niveau spielte.



Vielleicht hätten die Lilien dann auch noch Daniel van Buyten, Christian Lell und Massimo Oddo mitbringen können, mit denen sich die Chancen auf den Klassenerhalt im Handumdrehen erhöht hätten.

Der Star des Teams

Die Formkurve

Na komm, natürlich Hamit Altintop. Denn auch wenn der Türke mit 34 Jahren eher zum alten Eisen gehört und sich erst herausstellen muss, ob er der Bundesliga noch gewachsen ist, hat er eine Vita wie sonst niemand im Kader von 98.Der Mann hat 84 Länderspiele gemacht, stand im Champions-League-Finale, hat zweimal den DFB-Pokal gewonnen und ist in Spanien, der Türkei und in Deutschland insgesamt fünfmal Meister geworden.Manche seiner neuen Kollegen bei Darmstadt haben während ihrer Karriere weniger Autogramme schreiben müssen als Altintop Titel holte.Nach einem soliden 0:0 unter Neu-Trainer Torsten Frings gegen Borussia Mönchengladbach setzte es im zweiten Spiel des Jahres eine saftige Ohrfeige in Form einer 1:6-Heimpleite gegen den 1. FC Köln.

Klar, ab und an holt man sich als Underdog mal eine Peitsche ab, aber zuhause sechs Tore fangen, muss auch nicht unbedingt sein. Was letztlich auch nichts daran ändert, dass die Formkurve der Lilien in dieser Saison ohnehin nur eine Richtung kennt: nach unten.

Angeberwissen über den Gegner

Wenn dieser Verein ein GIF wäre, dann . . .

Wer es bei den Darmstädtern nicht zum Fußballprofi schafft, hat einige andere interessante Möglichkeiten, im Trikot der Lilien aktiv zu werden. So ist der Sportverein von 1898 nicht nur für seine Judo-Abteilung bekannt, es gibt neben Basketball, Leichtathletik, Futsal und Tischtennis sogar eine Wander-Abteilung und, Achtung, eine Abteilung für Headis. Headis ist eine Variation des Tischtennis , bei der ein Ball per Kopf über das Netz befördert werden muss. Die relativ neue, relativ rasante Sportart erfreut sich wachsender Beliebtheit. Aber Vorsicht: Bei Darmstadt 98 kann es natürlich sein, dass Kopfballungeheuer Aytac Sulu an die Headis-Platte tritt. Und ob das dann noch Spaß macht, sei dahingestellt.

Vier Jahre lang währte das unglaubliche Märchen von Darmstadt 98. Aus der Dritten Liga gelang der Durchmarsch in die Bundesliga und dort der Klassenerhalt. Es scheint allerdings, das dieses Märchen nun erst einmal vorbei ist.

Was sich viel besser als Vereinshymne eignen würde

Warum die Eintracht gewinnt

Nun, es ist nicht so, dass es viel an der Vereinshymne der Lilien zu mäkeln gäbe. Aber: Das 80er-Jahre-Flair der mit spanischen Rhythmen unterlegten "Die Sonne scheint" von Alberto Colucci hat bei allem Kult-Factor und sämtlichen Fun Facts (Bruno Labbadia soll bei der Aufnahme anno 1984 im Hintergrundchor mitgesungen haben) in gewisser Weise etwas arg Provinzielles.Dabei ist Darmstadt 98 seit Kurzem ja auf der ganzen Welt bekannt. Zumindest über Ecken. Denn wie der Hollywood-Drehbuchautor George Mastras unlängst der Presse verriet, basiert der Name des "Breaking Bad"-Schurken Gustavo Fring auf keinem geringeren als Lilien-Trainer Torsten Frings. So steckt ein Stückchen Darmstadt 98 in einer der erfolgreichsten und bahnbrechendsten Serien der letzten Jahre.Warum also nicht die Intromusik von "Breaking Bad" nehmen und den Text von „"Die Sonne scheint" dazu singen lassen? Vielleicht von Bruno Labbadia, der hat ja gerade Zeit.Bereits in der zweiten Minute wird Aytac Sulu vom Platz gestellt, der nach der Entscheidung des DFB, Anthony Modeste nach dessen Faustschlag in der Vorwoche nicht zu sperren, irrtümlich davon ausgeht, dass Schlagen nun erlaubt sei.Nachdem Hamit Altintop mit dem frühen Führungstor sämtliche ahnungslose Schreiberlinge, die ihn bereits zum alten Eisen gezählt hatten, Lügen straft, ist es der überraschend verpflichtete Marius Wolf, der mit einem Doppelpack dafür sorgt, dass die Eintracht die Punkte zuhause behält.2:1 für die SGE!ist Buchautor, Redakteur beim Fußballmagazin 11 Freunde und Eintracht-Fan von Kindesbeinen an. Vor jedem Spiel nimmt er den Gegner auf ganz eigene Weise unter die Lupe.