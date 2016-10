Brisantes Wiedersehen

Das Wiedersehen mit der ersten großen Liebe ist immer ein Spiel mit einem ganz besonderen Reiz. Das gilt natürlich auch für das knallharte Geschäft im Bundesligafußball, wo am morgigen Sonntag auf Christian Heidel eine Begegnung der ganz speziellen Art wartet.

Weil er nach fast 25 Jahren in Mainz, wo er sich an der Seite einer einstigen grauen Maus aus der Zweitklassigkeit zu einem der begehrtesten Bundesligamanager entwickelte, eine neue Herausforderung suchte, hat er sich auf eine Beziehung mit dem FC Schalke 04 eingelassen. Heidel hat die vielleicht etwas langweilig gewordene rheinhessische Idylle verlassen und ist eine Partnerschaft eingegangen, die verlockend und gefährlich zugleich ist.

Auf Schalke sind in den vergangenen Jahren schon einige namhafte Experten gescheitert, und auch Heidel hat bei dem Club aus dem Ruhrgebiet noch nicht die große Leidenschaft entfacht. Der FC Schalke 04, obwohl ausgestattet mit einem der teuersten Kader der Bundesliga, hat einen seiner schlechtesten Starts hingelegt, was bei Heidel nach der Heimniederlage gegen Hoffenheim schon zu einem öffentlichkeitswirksamen Wutausbruch geführt hat. Nicht auszudenken, wie es um das Seelenleben von Heidel bestellt sein wird, wenn am Sonntag die alte Liebe aus Mainz die Oberhand behalten sollte.