Eintracht Frankfurt: Bruno Hübner: Deshalb ist die Eintracht so erfolgreich

In den vergangenen Monaten hat sich Bruno Hübner wohl häufiger selbst in den Arm gepetzt. Denn dass die Frankfurter Eintracht in der Fußball-Bundesliga bis Weihnachten auf Rang vier marschieren würde, das hatte sich auch der Sportdirektor kaum vorstellen können. Schließlich war die Mannschaft im Mai gerade noch dem Abstieg entgangen, schließlich standen nur 2,5 Millionen Euro für Einkäufe zur Verfügung. „Ich hatte zwar vor der Saison schon ein gutes Gefühl, aber dass wir mit 29 Punkten überwintern werden, das hatte natürlich auch ich nicht gedacht“, sagte er am Sonntag, mit der Sonne von Abu Dhabi um die Wette strahlend.

Gründe für diesen grandiosen Aufschwung sieht der 55-Jährige mehrere:

Die Mannschaft: „Viele Spieler haben sich geschworen, nach diesem Abstiegskampf nicht noch mal in eine solche Situation zu kommen.“ Weshalb jeder voll mitziehe und deshalb auch körperlich in der Lage ist, eine Schippe mehr draufzulegen als in der Vorrunde der vergangenen Saison. Und die Neuen hätten in der Summe die Qualität auch noch mal gesteigert.

Die Salzburger Runde: Nach dem Amtsantritt von Sportvorstand Fredi Bobic hatte man sich im Haus von Niko Kovac getroffen, um die Lage genau zu analysieren. Man wollte sehen, was zu verbessern ist, ohne dass man viel Geld ausgeben muss, das man ohnehin nicht hat. Hübner: „In der Bundesliga geht es so eng zu, da müssen wir viel mehr auf Kleinigkeiten achten.“ Das Ergebnis der Analyse ist bekannt: Der Betreuerstab wurde ausgeweitet, um die Bedingungen für die Profis zu verbessern. Frei nach dem Motto: Einen Lewandowski können wir uns nicht leisten, einen Dolmetscher für unsere vielen ausländischen Profis schon. Und man beschloss, verstärkt auf Leihspieler zu setzen. Spieler wie Jesús Vallejo, talentiert, ehrgeizig, aber für einen Kauf viel zu teuer. Doch Hübner mahnt auch: „Mit unseren Möglichkeiten brauchst du auch viel, viel Glück. Man darf nicht erwarten, dass dies alle Jahre so gut klappt.

Der Trainer: „Niko Kovac ist ein total akribischer Trainer. Er will sich und die Mannschaft von Tag zu Tag verbessern“, sagt der Sportdirektor anerkennend. Wenn der Kroate mit einem Pass im Training nicht zufrieden ist, dann lässt er das seine Profis auch wissen. Jedem vermittele er zwar das Gefühl, dass er ihn stützt, aber er fordert auch, dass jeder sich verbessern will: „Es ist normal, wenn er einem Spieler sagt, dass er noch mehr von ihm erwartet.“

Der Sportvorstand: „Fredi Bobic hat ein gutes Netzwerk, hat mit dem VfB Stuttgart bereits viel erlebt. Und er hat akzeptiert, dass die Eintracht noch weniger Geld zur Verfügung hat als damals die Schwaben.“ In der Etat-Rangliste steht die Eintracht, so Hübners Einschätzung, derzeit lediglich auf Rang 13 oder 14. Sollten Darmstadt sowie Ingolstadt absteigen, Hannover und der VfB wieder nach oben kommen, würde das die Lage für die Frankfurter weiter verschlechtern. Manch einer hatte im Sommer auch erwartet, dass mit Bobic die Zeit von Hübner am Main beendet sein könnte. Davon redet inzwischen niemand mehr, beide bilden ein gut funktionierendes und eng zusammen arbeitendes Duo. Dass „mit einem neuen Mann auch neuer Schwung“ ins tägliche Geschäft kommt, ist für den Sportdirektor „normal“. Die tägliche Arbeit habe sich halt geändert im Vergleich zu früheren Zeiten.

Die Lage der Eintracht sei also durchaus sehr positiv zu bewerten, „aber niemand darf erwarten, dass wir bis zum Saisonende erneut 29 Punkte holen.“ Die etablierten Teams hätten ihre Anfangsschwierigkeiten überwunden, die Eintracht werde von der Konkurrenz ernster genommen als noch im Frühherbst.

Hübners aktuelle Arbeit hängt auch mit Haris Seferovic zusammen. Die Eintracht würde den Stürmer gerne noch bis Ende Januar verkaufen, damit sie für den Schweizer noch eine Ablösesumme erhält. Denn im Sommer läuft der Vertrag aus. „Wir wissen vom Interesse einiger Vereine, uns liegt aber kein konkretes Angebot vor“, sagt der 55-Jährige und bleibt gelassen: „Wenn er bleibt, kann Haris für uns in der Rückrunde auch ein wichtiger Spieler werden.“ Sollte Seferovic gehen, sei noch nicht sicher, ob sofort Ersatz verpflichtet wird: „Wir haben ein paar Ideen, wissen aber nicht, ob die zu realisieren sind.“

Einkäufe würden in Zukunft sowieso noch schwieriger werden. Auch, weil hohe Summen aus China den europäischen Markt überschwemmen. Da helfen die Mehreinnahmen aus dem neuen TV-Vertrag nichts. „Es ist Wahnsinn, welche Summen manchmal gefordert werden“, stöhnt der Sportdirektor. Bei den Transfers dieses Sommers habe man sicher vieles richtig gemacht. Das wird aber nicht jedes Mal gelingen.

Und Fußball lebe nur von der Zukunft, da könne alles ganz schnell gehen. So wie bei Bruno Labbadia beim Hamburger SV, der als „Mann des Jahres“ bald gefeuert wurde. Und dann blickt Bruno Hübner über den Tellerrand: „Bei Donald Trump hatte ja auch keiner gedacht, dass so einer so schnell US-Präsident werden könnte.“

