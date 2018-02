Timothy Chandler hat beim Spiel gegen RB Leipzig nicht nur bewiesen, dass er ein richtig guter Kicker ist, er kann die Proteste der Fans am Montagabend in der Commerzbank Arena nachvollziehen.

Timothy Chandler war für Fredi Bobic an diesem eigenartigen Abend ein besonders gutes Beispiel für die Stärken der Frankfurter Eintracht. „Man hat den Willen von Timmy gesehen, wie er das Tor unbedingt machen wollte“, lobte der Sportvorstand den vom rechten zum linken Außenverteidiger umfunktionierten Vorkämpfer, der mit seinem Ausgleich großen Anteil daran hatte, dass die Eintracht gegen RB Leipzig einen vollen Erfolg feierte. Mit Herz und Leidenschaft, Laufstärke und Willenskraft trumpft der 27-jährige Frankfurter seit jeher auf. Seit seinem Seitenwechsel aber ist er plötzlich auch zum Torjäger geworden. Chandler, der zuvor in 85 Bundesligaspielen für die Eintracht nur einmal getroffen hatte, steuerte schon beim 3:1 in Wolfsburg vor vier Wochen einen Treffer bei und nun den nächsten. Hinzu kommen vier Torvorlagen in den acht zurückliegenden Spielen.

„Ich fordere immer von Timmy und den anderen Außenverteidigern, dass sie mit in die Box kommen“, erklärte Trainer Niko Kovac eine besondere Aufgabe im bevorzugten Frankfurter System, das für die Flügelbesetzung mit drei Innenverteidigern hinten viel Absicherung und einige Freiräume vorne vorsieht. Seit Kovac rechts auch auf Marius Wolf und Danny da Costa vertrauen kann, lässt er Chandler gerne links spielen. Was dieser so gut macht, dass Jetro Willems einen schweren Stand hat. „Dieser Sieg ist sehr viel wert, weil wir gekämpft haben wie die Löwen“, freute sich Chandler über das 2:1 gegen Leipzig und hatte auch Verständnis für die Proteste der Fans gegen den Montags-Termin: „Wir wissen, um was es den Fans ging. Wir stehen als Mannschaft dahinter und sind vollkommen klar mit unseren Fans.“ mka

