Eintracht Frankfurt: Charlys Blickwinkel: 100 Prozent reichen nicht!

Die Bayern kommen, die „Übermannschaft“, der Dauermeister, die Besten. Ja, das alles sind sie. Und sie sind mein Lieblingsgegner. Was habe ich für tolle Erinnerungen an die Spiele gegen die Münchner. Wie oft haben wir gegen sie gut ausgesehen, wie oft haben wir sie geärgert. Deshalb werden sie, da bin ich mir ziemlich sicher, auch diesmal mit viel Respekt nach Frankfurt fliegen. Meine Freunde Kalle Rummenigge, Uli Hoeneß und Karl Hopfner werden ihrem Trainer Carlo Ancelotti schon erzählen, wie unangenehm das werden kann.

Aber bei aller Vorfreude und allem Optimismus ist natürlich auch klar, wie die Rollen verteilt sind. Normalerweise hat unsere Mannschaft gegen die Übermacht aus München keine Chance, sie haben nunmal eine Klasse, wie wir sie nicht haben. Also müssen wir dafür sorgen, dass es kein „normales“ Spiel wird. Für uns war das Duell mit den Bayern früher immer wie ein Länderspiel. Es war „das Spiel“ der Saison, etwas ganz Besonderes. Und genauso müssen es unsere Spieler diesmal auch angehen. Wir müssen die Bayern auf jedem Zentimeter des Platzes bekämpfen, wir müssen in jedem Zweikampf dagegenhalten.

Bilderstrecke Eintracht vs. Bayern München: Die Teams im Faktencheck

Dazu braucht es aber die totale Hingabe eines jeden Spielers. Und deshalb kann ich den Ärger von unserem Trainer Niko Kovac nach dem Freundschaftsspiel in Sandhausen nachvollziehen. Nicht, weil wir dort verloren haben. Das passiert und ist auch besseren Mannschaften schon passiert. Sondern weil einige Spieler, die sich hätten empfehlen können, es eben nicht getan haben. Was gibt es Größeres als gegen Bayern zu spielen? Da musst du doch alles geben, um es dem Trainer zu zeigen: Ja, ich will gegen die Bayern dabei sein. Ein paar haben das nicht verstanden, manche waren angeblich sogar beleidigt. Deshalb fand ich es cool und richtig, dass unser Trainer deutliche Worte gefunden hat.

Niko Kovac wird also in erster Linie auf jene Spieler zurückgreifen, die ja zuletzt schon gespielt haben. Wahrscheinlich wird auch Haris Seferovic dabei sein, der ja gerade ein Länderspieltor für die Schweiz erzielt hat. Ich hoffe, das bringt ihn weiter und motiviert ihn besonders. Denn ich denke, so richtig viel Geduld kann Niko Kovac bei ihm nicht mehr aufbringen. Seferovic hat viele Chancen bekommen, jetzt muss er auch mal liefern. Sonst zwingt er den Trainer, auch im Sinne der anderen Spieler, zu einer Veränderung.

Gegen die Bayern muss in jedem Fall kämpferisch alles stimmen, das ist Grundvoraussetzung. Jeder muss dem anderen helfen, wenn nur einer nicht mitmacht, wenn nur einer nach Ballverlust stehen bleibt, wird es schon unheimlich schwer. Zumal wir uns nach den beiden sieglosen Spielen der Bayern gegen Atletico und Köln auf einen konzentrierten Gegner einstellen müssen. Sie werden sicher nicht mit einer B-Elf spielen, wenn es so etwas bei den Bayern überhaupt gibt. Ausgerechnet jetzt hat ja auch mein Lieblingsstürmer Thomas Müller wieder getroffen. Und Robert Lewandowski auch. Das macht es nicht einfacher. Aber: Wir haben letzte Saison 0:0 gegen die Münchner gespielt, wir haben es schon mal in München geschafft, als Oka Nikolov gefühlt hundert Bälle gehalten hat. Und das geht auch ein drittes Mal, davon bin ich überzeugt.

Bilderstrecke Eintracht: Die schönsten Siege gegen den FC Bayern München

Der Mannschaft sollte Selbstvertrauen geben, dass sie gegen starke Teams wie Schalke und Leverkusen, am Ende der letzten Saison auch gegen Dortmund, gut bestanden hat. Freilich, die Bayern sind noch mal eine Kategorie höher, einfach noch besser. Aber mit Wille und mit Disziplin kann man viel erreichen. Dazu brauchen wir Spieler, die über sich hinauswachsen, zum Beispiel unseren tollen Torwart Lukas Hradecky, aber auch die Abwehr um David Abraham. Eines ist nämlich klar. 100 Prozent reichen nicht gegen den FC Bayern!

Auf die Unterstützung der Fans kann sich die Eintracht sicher verlassen. Ob der Block 40 nun leer bleibt oder nicht, das macht keinen Unterschied. All die anderen, die uns die Daumen drücken, werden Stimmung machen. Alle wollen sie die Bayern fallen sehen. Es wäre mal wieder Zeit.