Unter der Woche bin ich zufällig am Hoffenheimer Stadion vorbeigefahren, das ja direkt an der Autobahn liegt. Da habe ich mir gedacht: Diesmal hauen wir sie weg – obwohl die Eintracht nicht gerade eine gute Bilanz dort hat.

Für mich ist das mein altes Einzugsgebiet. In der Jugend habe ich selbst auf dem alten Dorfsportplatz in Hoffenheim gespielt, oben auf dem Berg. Und mein Heimatverein FC Dossenheim war damals noch ein paar Klassen über der TSG. Niemand hätte damals gedacht, dass es so eine unglaubliche Entwicklung geben könnte.

Hoffenheim hat sich in der Bundesliga etabliert, ist wieder eine ganz starke Mannschaft und spielt nicht zufällig im Europacup. Trotzdem ist das für die Eintracht fast ein Duell auf Augenhöhe, zumindest von den Punkten her. Wir können den nächsten Schritt machen, uns oben etablieren. Hoffenheim ist sehr spielstark. Die werden angreifen, das liegt uns.

Wir können unsere gute Abwehrarbeit einbringen und über Konter kommen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, Hoffenheim zu beschäftigen, und uns keine Fehler erlauben – bei ihrer Qualität in der Offensive. Zumal ein Wechsel von Sandro Wagner zu den Bayern im Raum steht und er sicher zeigen will, dass er das kann. Bei David Abraham ist er aber gut aufgehoben.

Das ist ein heißes Duell, das wir schon aus Wagners Darmstädter Zeiten kennen. Beide teilen aus, beide stecken ein, und nach dem Spiel ist das schnell vergessen. David ist sonst eigentlich ein ganz ruhiger Vertreter und für mich ein außergewöhnlicher Mensch, genau wie Makoto Hasebe. Beide sind absolute Glücksgriffe für die Eintracht, als überragende Spieler, die sich immer in den Dienst der Mannschaft stellen. In Hoffenheim kennt sich David aus, er ist von dort nach Frankfurt gekommen. Der Weg ist nicht weit, und auch wenn dieses Duell keine große Tradition hat, ist das fast schon ein Derby. Das ist immer offen und umkämpft, da entscheiden Kleinigkeiten, und es werden Geschichten geschrieben.

Ich bin mir sicher: Das wird ein gutes Spiel. Und man wird sehen, dass beide Mannschaften bisher eine gute Saison spielen.