Eintracht Frankfurt: Charlys Blickwinkel: Die Karten neu mischen

Zehn Spiele ohne Sieg, mit den Tests gegen Hessen Dreieich und Kickers Würzburg sogar zwölf, das ist schon eine harte Serie. Vielleicht hätte es mal geholfen, wenn die Eintracht mit 0:5 ordentlich auf die Mütze bekommen hätte. Aber so war das ein schleichender Prozess, konnte man meistens darauf hinweisen, dass man zwar gut gespielt, aber den Ball halt nicht ins gegnerische Tor gebracht habe.

Das stimmt zwar, auch beim 1:3 in Dortmund war unsere Mannschaft mehr gelaufen, hat sich Chancen erspielt. Doch es hat wieder nicht gereicht. Mir fehlt das „Gekralle“, der unbedingte Wille, der uns in der Vorrunde ausgezeichnet hat. Beim BVB wurde der erste Fehler bereits bestraft, dann mussten wir wieder einem Rückstand hinterher laufen. Solche Dinge gab es vor Weihnachten kaum, da war die Mannschaft in allen Situationen wacher.

Aber es bringt ja nichts, weiter in die Vergangenheit zu schauen, der Blick muss jetzt nach vorne gehen. Es sind nur noch fünf Spieltage, an denen es mit der Eintracht wieder nach oben oder weiter nach unten gehen kann.

Am Ostersonntag bin ich mit meiner Frau in den Rheingau gefahren, zum Kloster der Heiligen Hildegard in Aibing. Dort habe ich zwei Kerzen angezündet, eine für meine Familie, eine für die Eintracht. Wir brauchen jetzt auch Hilfe von oben, so wie in der vergangenen Relegation, als sich der liebe Gott auch ein Eintracht-Trikot übergestreift hat. Jetzt ist die Situation sicher nicht so dramatisch wie vor einem knappen Jahr in den beiden Spielen gegen Nürnberg. Aber etwas Beistand von oben kann nichts schaden.

Diesmal müssen wir den FC Augsburg einfach bezwingen. Einerseits, um endlich endgültig das Abstiegsgespenst zu verscheuchen, andererseits, um am Dienstag mit einem guten Gefühl in Mönchengladbach auflaufen zu können. Ein Sieg und die Hoffnung wäre wieder da: „Mensch, ich kann ins Finale kommen!“

Ja, so verrückt ist unsere Situation! Man schaut nach unten, kann aber sogar auf zwei Wegen auch noch die Europa League erreichen. Gewinnen wir das Halbfinale im DFB-Pokal, dann reicht uns Platz sieben in der Liga für Reisen nach Europa. Egal, wie das andere Halbfinale zwischen München und Dortmund ausgeht. Wir sollten einfach mal grottenschlecht spielen und gewinnen gegen Augsburg!

Ich weiß ja, wie das als Spieler ist: Da kommen Selbstzweifel auf, da ist vieles wie verhext. Allen geht die Negativserie auf den Geist, jeder ist unglücklich. Gelingt dann ein Sieg, werden plötzlich verschüttete Kräfte wieder frei und es kann vielleicht steil nach oben gehen. Wir spielen noch in Mainz und gegen Wolfsburg, Mannschaften, die viel größere Sorgen als wir haben, die viel mehr unter Druck stehen. Und am letzten Spieltag kommt Leipzig. Der Aufsteiger hat dann vielleicht die Champions League bereits sicher, keiner wird da ein hohes Risiko eingehen, verletzt in den Urlaub zu fahren.

Aber jetzt erst mal Augsburg bezwingen. Im Vergleich von Spieler zu Spieler haben wir mit Sicherheit das bessere Team. Beim Gegner fehlen auch einige wichtige Akteure, sie müssen im Sturm auf Altintop setzen. Aber darauf hatten an Ostern die Kölner auch gesetzt, hätten klar führen können und fuhren dann mit einem 0:2 im Gepäck nach Hause.

Das zeigt aber: Ob Köln, Berlin, Freiburg, Gladbach, Schalke oder Leverkusen, viele Mannschaften um uns herum sind nicht stabil. Und ob der Lauf der Bremer bis zum Saisonende anhält ist ebenfalls ungewiss.

Mit einem Sieg wären die Eintracht-Karten wieder völlig neu gemischt. Erneut werden 50 000 Zuschauer im Stadion sein. Ein absoluter Wahnsinn. Bei uns wären nach einer solchen Serie gegen Augsburg vielleicht 12 000 gekommen.

Unser Trainer Niko Kovac kennt natürlich die Bedeutung dieser Partie, spricht von einem Finale. Er will die 40 Punkte knacken. Für ihn ist das auch eine schwere Situation. Zieht er sein Ding durch, setzt er etwas andere Schwerpunkte auch im Training? Es liegt ja nicht an der Kondition. Wenn’s aus dem Spiel heraus nicht klappt, könnte mal ein Standard helfen. Ein Freistoß-Trick, ein einstudierter Eckball. Auf die Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit eines Alex Meier kann Kovac nicht setzen, unser Kapitän hat noch immer Schmerzen im Fuß.



Da muss es womöglich Marco Fabian richten. Dem technisch starken Mexikaner gelingt zwar auch nicht alles, aber er zieht sein Ding durch, denkt nicht zu viel nach.

So wie die Darmstädter, denen ich hohen Respekt zolle. Natürlich haben sie keine Chance mehr auf den Klassenerhalt, aber auch sie ziehen ihr Ding bis zum letzten Spieltag durch. Da lässt sich keiner hängen, denkt keiner an einen neuen Verein, hat jeder nur ein Ziel: „Wir wollen uns ordentlich verabschieden.“ So etwas gefällt mir und gehört auch zum Reiz der Liga.