Eintracht Frankfurt: Charlys Blickwinkel: Ein Punkt gegen Freiburg kann wichtig sein

Ich habe mit Niko Kovac schon gesprochen und ihm angeboten, dass ich bei dem momentanen Verteidigermangel noch einmal in der Abwehr aushelfe. Er hat mir aber gesagt: Keine Chance. Warum? Das weiß ich auch nicht. Ich trainiere jeden Tag, gehe im Taunus laufen, habe sogar ein paar Kilo abgenommen. Vielleicht will er erst mal bei der Traditionsmannschaft sehen, wie ich in Form bin ... Aber Spaß beiseite: Im Moment kommt bei uns einiges zusammen. Wenn man drei Spiele verliert und kein Tor schießt, wird man selbst gegen eine unterklassige Mannschaft wie gegen Arminia Bielefeld nervös, dann passieren teilweise unerklärliche Fehler, die vorher nie passiert sind. Es war aber wichtig, dass wir das Pokalspiel am Dienstag gewonnen haben, dass wir im Halbfinale sind, für die Mannschaft und für den ganzen Verein. Jetzt sollten wir einfach das Positive daraus mitnehmen. Das Gute am Fußball ist ja manchmal auch, dass gar keine Zeit ist, groß darüber nachzudenken, was vielleicht schief gelaufen ist. Am Sonntag geht es gegen den SC Freiburg schon wieder weiter.

Für Niko Kovac ist das eine neue Situation. Unser Trainer ist nicht zu beneiden: Für eine Überraschung war er bei den Aufstellungen ja immer gut. Jetzt aber muss er schon fast drei, vier Überraschungen pro Spiel bringen und immer wieder improvisieren. In der Hinrunde war das anders, das haben wir meist mit der fast gleichen Mannschaft gespielt, vom Sturm vielleicht abgesehen. Und die Neuen wie der junge Aymen Barkok kamen in eine gestandene Mannschaft. Jetzt muss Niko erst einmal schauen: Wer ist überhaupt fit, wer kann spielen?

Dabei merkt man auch, wie wichtig es ist, dass er und Fredi Bobic als Sportvorstand sich jetzt schon Gedanken machen für die neue Saison. Ich bin mir nämlich weiterhin sicher, dass wir es in die Europa League schaffen. Die nötigen Punkte holen wir schon nach! Aber man hat gesehen: Wenn die englischen Wochen kommen, wenn wir Ausfälle haben, wird es schwer. Unsere Leistungsträger können wir nicht einfach ersetzen. Auch die vielen Rot- und Gelbsperren fallen da ins Gewicht. Dabei muss ich sagen: Wir sind keine Tretertruppe. Zweikämpfe wie bei David Abraham gehören zum Fußball dazu, das passiert einfach. Für Haris Seferovic habe ich aber gar kein Verständnis. Seine Rote Karte war total unnötig. So schadet er der ganzen Mannschaft. Wenn wir immer wieder zu zehnt spielen, können wir das nicht kompensieren.

Es ist ein riesiger Vorteil, wenn man eingespielt ist. Ich habe zu meiner Zeit oft mit Bruno Pezzey gespielt. Da weiß man einfach, was der andere macht. Niko weiß: Die Spiele gewinnt man hinten. Deshalb sind unsere beiden Innenverteidiger Abraham und Jesus Vallejo, die gegen Freiburg leider beide fehlen, so wichtig. Und Makoto Hasebe, der neben Abraham und unserem Torwart Lukas Hradecky für mich bislang so etwas wie der Spieler der Saison ist. Er hat für uns eine unglaublich große Bedeutung als Baustein in der Abwehr. Jetzt kommt Michael Hector rein, oder Bastian Oczipka muss innen aushelfen. Da fehlt natürlich die Spielpraxis. Wir haben so ein wenig die Sicherheit verloren, und ein bisschen auch unsere spielerische Linie und die Geduld.

Am Sonntag dürfen wir uns nicht so viele Fehler wie gegen Bielefeld erlauben. Es geht gegen meinen Lieblingsgegner. Dem SC Freiburg würde ich immer eine Wildcard für die Bundesliga geben. Wie dort gearbeitet wird, obwohl immer wieder die besten Spieler weggekauft werden, wie Trainer Christian Streich trotzdem immer wieder schlagkräftige Mannschaften zusammenstellt, wie viele Talente immer wieder aus der Fußballschule kommen, ist schon beeindruckend. Wir müssen sehen, dass wir hinten wieder stabil stehen und vorne wieder Torgefahr entwickeln. Momentan tun wir uns da schwer – auch weil wir nicht so die geistige Frische haben. Man merkt deutlich, wie einige auf dem Zahnfleisch gehen. Dann kann man auch nicht mehr Vollgas geben, wie wir das in dieser Saison so oft gesehen haben.

Wie es bisher gelaufen ist, hat uns ja alle überrascht. Im Grunde ist es eine Sensationsrunde. Das irgendwann mal etwas wegbricht, dass Verletzungen oder Rote Karten kommen, ist normal. Und es ist noch nichts passiert. Wir haben zum Teil ja auch ordentlich gespielt. Wenn Ante Rebic die Möglichkeiten gegen Ingolstadt und Berlin nutzt, geht das ganz anders aus. Das ist auch ein Unterschied zur Vorrunde: Jetzt machen wir die Tore nicht, da haben wir sie immer im richtigen Moment gemacht. Wir haben die Geduld bewahrt und immer daran geglaubt, dass wir irgendwann treffen. Das haben wir gerade nicht, und wir haben auch ein wenig die Unbekümmertheit verloren. Vielleicht machen wir uns auch einfach zu viele Gedanken. Wir müssen jetzt schlau sein, uns durchmogeln, auch einfach mal einen Punkt mitnehmen. Es geht langsam los, dass man auf Ergebnis spielt, in Richtung Europa League. Entscheidend werden für mich die Spiele gegen die direkten Konkurrenten Köln und Gladbach, da werden die Weichen gestellt. Was uns in die Karten spielt: Die anderen, die mit im Rennen sind, sind ja auch nicht so stabil. Nur die Gladbacher kommen. Die haben einen Lauf, aber die müssen wir uns eben vom Leib halten. Und schon ein Punkt gegen Freiburg kann am Ende auch ganz wichtig sein.