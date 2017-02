Eintracht Frankfurt: Charlys Blickwinkel: Vorsprung verteidigen!

Also, ich bin nicht unzufrieden mit der englischen Woche! Derbysieg, in Hannover das Pokalspiel gewonnen, das war super. Und wir können nicht erwarten, dass wir wirklich jedes Spiel gewinnen. Deshalb hat mich auch das 0:3 in Leverkusen nicht vom Hocker geworfen. Priorität hatte für mich in dieser Woche Hannover, denn ich will mal wieder nach Berlin! Und da wir mit der Viertelfinalpartie gegen Arminia Bielefeld eine lösbare Aufgabe vor uns haben, sieht es auch hier nicht schlecht aus.

In Leverkusen war das eine Halbzeit lang auch nicht schlecht. Wir haben ein dummes Tor kassiert, zwei eigene Chancen nicht genutzt. Man darf nicht vergessen, dass die Mannschaft im Vergleich zur Vorrunde doch etwas verändert ist. Huszti ist weg, Fabian und Abraham waren verletzt. Das hat uns sicher nicht in die Karten gespielt. Aber dafür war die Konkurrenz auf unserer Seite, wir sind immer noch Tabellendritter.

Da sieht man, dass kein Team wirklich konstant ist, dass alle Federn lassen müssen. Und wenn die Eintracht aus Spielen wie Leverkusen weiter lernt, dann bin ich optimistisch, was die Europa League betrifft. Was dann aber bedeuten würde: Genau überlegen und sich für einen weiteren Wettbewerb richtig aufstellen. Man hat es bei Mainz, Augsburg oder auch Gladbach gesehen, da darf man nicht blauäugig reingehen, braucht neue Spieler, um in allen Wettbewerben zufriedenstellend abzuschneiden.

Aber jetzt gilt erst mal die ganze Konzentration dem FC Ingolstadt. Ich habe in dieser Woche mit einigen Spielern gesprochen. Alle haben Leverkusen abgehakt, ärgern sich aber trotzdem über dieses Ergebnis. Das ist schon Jammern auf hohem Niveau, schließlich war es in der vergangenen Saison noch gegen den Abstieg gegangen. Den FCI kennen wir ja gut, wir haben schon zwei Mal gegen ihn gespielt und gewonnen. Aber im Pokal mussten wir ins Elfmeterschießen. Nur gut, dass diesmal nicht nur 6000 Zuschauer im Stadion sind, dass die Hütte wieder ziemlich voll sein wird. Das gibt eine ganz andere Stimmung, das gibt den Spielern Rückhalt. Den brauchen sie auch, denn die Gäste werden sich auch mit neuem Trainer hinten rein stellen und ein zäher Gegner sein. Das mussten zuletzt selbst die Bayern feststellen, die erst in den letzten Minuten zu ihrem 2:0-Sieg gekommen sind. Ingolstadt kann mit der Bundesliga mithalten.

Trotzdem glaube ich an einen Sieg. Wenn wir weiter zu Hause gewinnen, dann etablieren wir uns vorne in der Tabelle. Gladbach und Leverkusen haben ihre Form gefunden, sind starke Verfolger. Aber wir haben einen guten Vorsprung und nicht wie diese beiden noch einen europäischen Wettbewerb zu bestreiten. Und die anderen spielen die Konkurrenz auch nicht reihenweise in Grund und Boden. Da scheitert mal Köln in Freiburg oder sogar Dortmund in Darmstadt.

Ja, die Lilien haben sich noch lange nicht aufgegeben. Auch ich hätte einen Sieg über die Borussia nicht für möglich gehalten nach der Leistung, die sie in Frankfurt eine Woche zuvor gezeigt hatten. Aber sie haben ihren Mut wiedergefunden. Ob das am Ende langt, das wird man sehen.

Der Hamburger SV wird den Abstieg vermeiden, wird sich da unten raus kämpfen. Werder ist inzwischen ein Abstiegskandidat, hat aber auch besseres Spielermaterial als Darmstadt. Wenn die Südhessen die Liga halten wollen, dann müssen sie auch endlich mal ein Auswärtsspiel gewinnen. Möglich ist das, kein Team weiß so gut wie sie, dass man nie aufgeben darf. Der Darmstädter Sieg zeigte aber auch, wie viele Probleme Dortmund derzeit hat. Mit den Fans, mit der Mannschaft. Auch die Niederlage in Lissabon war völlig unnötig. Die Unruhe in Westfalen kann dazu führen, dass wir uns von dieser Borussia nicht abhängen lassen.

Auch Hoffenheim, in der Vorrunde ungeschlagen, ist inzwischen auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Selbst Leipzig beutelt es derzeit. Die Gegner kennen nun den Spielstiel des starken Aufsteigers, kennen seine schnellen Spieler und stellen die Konter zu. Auch das ist gut für uns, aber schlecht für die Bundesliga: Die Bayern lachen sich kaputt. Ihr Vorsprung wächst, obwohl sie alles andere als überzeugend auftreten – mal abgesehen vom jüngsten 5:1 über Arsenal FC in der Champions League. Trotzdem scheint es wieder ein unaufhaltsamer Durchmarsch zu werden.

Und wenn Leipzig weiter schwächelt, dann wird die Eintracht endgültig zur Überraschungsmannschaft dieser Saison. Ich muss mir immer noch die Augen reiben, wenn ich die Tabelle sehe. Die Mannschaft hat sich bisher auch sehr geduldig gezeigt, hat auf ihre Chancen gewartet. So voll konzentriert muss sie auch die nächsten Wochen angehen, darf sich nach Niederlagen, die auch mal kommen werden, ärgern, kann aber trotzdem weiter an ihre Stärken glauben. Und es ist gut, dass David Abraham heute wieder mitspielen kann. Er ist genau der richtige Abwehrspieler gegen die auf Konter lauernden Ingolstädter. Das, was sich die Eintracht bisher hart erarbeitet hat, das muss sie jetzt verteidigen.