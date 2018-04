Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal: So will die Eintracht Schalke schlagen

Niko Kovac war sichtlich entspannt. Bei der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Halbfinale heute Abend auf Schalke (20.45 Uhr) konnte er endlich wieder über Fußball reden. Ihm persönlich und seiner Mannschaft kommt diese Herausforderung nach den Turbulenzen der letzten Woche und der Niederlage in Leverkusen gerade recht. „Es herrscht eine riesige Vorfreude“, sagt der Trainer der Frankfurter Eintracht, „die Hoffnung lebt.“

Es ist die Hoffnung, zum zweiten Mal hintereinander ins Finale einzuziehen. „Wir wissen, wie es geht, und wir wissen, wie schön es ist in Berlin“, sagt Kovac. Dass die Frankfurter als Außenseiter antreten, ist ihm ganz recht. Schalke schwimme spätestens nach dem Derbysieg gegen Dortmund auf einer Welle der Euphorie. „Das ist wie letztes Jahr in Mönchengladbach“, sagt Kovac, „da hat uns keiner was zugetraut.“ Und dann haben sich die Frankfurter im Elfmeterschießen durchgesetzt.

Wie damals haben sie auch diesmal keine Elfmeter geübt, „weil man das nicht simulieren kann“. Ausschließen will der Frankfurter Coach den Showdown vom Punkt auch nicht. „Es interessiert mich nicht, ob wir schön spielen oder 120 Minuten Beton anrühren“, sagt er, „wir wollen gewinnen.“ Das ist ein leichter Hinweis darauf, dass die Frankfurter versuchen werden, ihr Heil in der Defensive zu suchen.

Vermutungen, den Spielern könnten so langsam die Kräfte ausgehen und die damit verbundene Kritik an der Trainingssteuerung, weist er zurück. Die Mannschaft befinde sich konditionell auf „einem hohen Niveau“. Durchaus hilfreich sei es auch, dass die Eintracht einen Tag mehr zur Vorbereitung aufs Spiel hatte wie die Schalker. Ein Vorteil, der durch den Heimvorteil für die Schalker wieder aufgehoben wird.

6000 Eintracht-Fans werden ihre Mannschaft nach Gelsenkirchen begleiten. Sie können sich womöglich wieder auf die eine oder andere Überraschung in der Aufstellung einstellen. Mit Ausnahme von Carlos Salcedo (Schlüsselbeinbruch) und Ante Rebic (Muskelfaserriss) stehen alle anderen Spieler zur Verfügung. Als „Überraschungsgast“ wird Kovac Omar Mascarell zur Pokal-Party mitnehmen. Der Spanier habe nach seiner Fußverletzung „ordentliche Fortschritte“ gemacht und zuletzt drei Tage mit dem Team trainiert. „Er ist schmerzfrei und motiviert“, sagt der Trainer.

Eintracht Frankfurt Kapitän David Abraham schwört das Team vor dem ... Der bevorstehende Trainer-Wechsel ist natürlich auch in der Eintracht-Kabine ein Thema. Aber die Konzentration gilt dem Pokal-Halbfinale.

Ganz besonders setzen sie bei der Eintracht auf Kevin-Prince Boateng. Dessen eher dezente Leistungen in den letzten Spielen inklusive Auswechslungen hätten Gründe gehabt. Gegen Hoffenheim habe sich der „Anführer“ in der Halbzeit übergeben müssen und sei deshalb ausgewechselt worden. Und in Leverkusen hat Kovac ihn rausgenommen, um Kräfte für Schalke zu sparen. Boateng werde mit viel Lust auf dem Platz stehen. Genau wie Luka Jovic, der seine Knieverletzung überwunden hat.

