Eintracht Frankfurt: DFB sperrt Hradecky für ein Spiel

Fußball Hradecky-Patzer: Diese Torwartfehler waren noch viel ... Mit dem Aussetzer von Eintracht-Keeper Lukas Hradecky nahm das Schicksal im Top-Spiel bei RB Leipzig seinen Lauf. Doch bevor jemand über den Finnen urteilt, sollte sich zunächst diese Torwartfehler ansehen. clearing

Eintracht Frankfurt Hradecky: „Das war doof von mir“ Nachdem er sich bei den Kollegen für den Fehlgriff des Tages entschuldigt hatte, kam Lukas Hradecky mit einem süß-sauren Lächeln aus der Kabine. clearing

Torwart Lukas Hradecky von Eintracht Frankfurt ist nach seiner Roten Karte im Spiel bei RB Leipzig für ein Bundesliga-Spiel gesperrt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Montag.Hradecky war am Samstag bereits in der dritten Minute der Partie des Feldes verwiesen worden, weil er den Ball außerhalb des Strafraums in die Hand genommen und damit eine klare Leipziger Torchance vereitelt hatte. Die Eintracht und auch der finnische Nationalkeeper haben dem Urteil bereits zugestimmt.Damit kann Eintracht-Trainer Niko Kovac am 5. Februar gegen Darmstadt 98 wieder auf seinen Stammkeeper zurückgreifen.