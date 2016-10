Eintracht Frankfurt: DFB zeichnet Kovac mit Fair-Play-Medaille aus

Erst hat er die Frankfurter Eintracht vor dem Abstieg bewahrt – und dann selbst noch einen ganz persönlichen Preis gewonnen: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zeichnet Niko Kovac mit seiner Fair-Play-Medaille aus. Die Jury hatte das Verhalten das Frankfurter Trainers nach dem 1:0 im zweiten Relegationsspiel beim 1. FC Nürnberg am 23. Mai, mit dem die Eintracht sich doch noch den Bundesliga-Verbleib sicherte, nachhaltig beeindruckt.

Geehrt wird Kovac bei der „Ehrenveranstaltung Club 100“ am Samstag im Curiohaus Hamburg vor dem WM-Qualifikationsspiel von Weltmeister Deutschland gegen Tschechien (20.45 Uhr/RTL). Er kann allerdings aus terminlichen Gründen nicht persönlich anwesend sein, sondern wird eine Videobotschaft senden.

„Das macht mich natürlich schon stolz und glücklich. Es sollte aber auch normal sein, dass man als Trainer stets menschlich bleibt. Ich finde es wichtig, dass man als Trainer ein Vorbild ist. Und da gehört das Mitfühlen bei einer entscheidenden Niederlage einfach dazu“, sagte Kovac der Bild-Zeitung. „So bin ich einfach. Das entspricht meiner Einstellung. Deshalb freue ich mich sehr über die Auszeichnung.“

Es waren sehr emotionale Tage rund um die Eintracht. Das von der Krebs-Diagnose bei Vize-Kapitän Marco Russ, der auch noch ein Eigentor schoss, überschattete Hinspiel zu Hause endete 1:1. Das Rückspiel in Nürnberg wurde dann knapp, aber verdient mit 1:0 gewonnen, durch ein Tor von Haris Seferovic. Als die Eintracht nach dem dramatischen Nervenspiel in zwei Akten zwischen dem Bundesliga-16. und dem Zweitliga-Dritten als Sieger feststand und sich so vor dem Abstieg bewahrt hatte, war Kovac nach dem Abpfiff zu den am Boden zerstörten Club-Spielern geeilt. „Im ersten Augenblick ist man froh, dass man es selbst geschafft hat. Wenn man sich dann nach links dreht und sieht, dass die Jungs weinend auf dem Boden liegen, dann gehört es sich, die Jungs zu trösten“, erklärte er direkt danach. Kovac hatte seine Mission in Frankfurt im März angetreten, als Nachfolger von Armin Veh. Auf dem Umweg Relegation gelang die fast wundersame Rettung.

„Das freut mich für den Verein und natürlich für ihn“, sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. „Niko ist genauso. Der Trost an die Nürnberger Spieler nach dem Relegationsspiel ist bei ihm von Herzen gekommen.“

