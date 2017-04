Frankfurter Hooligans Chronik der Gewalt Immer wieder machen Eintracht-Anhänger mit gewalttätigen Aktionen auf sich aufmerksam. Hier eine Chronik der vergangenen vier Jahre. clearing

Bahnhof Niederrad Hooligan-Randale legten S-Bahn-Verkehr lahm Die Polizei berichtet von Randale und Prügeleien sowie rund 50 Rostocker Hooligans am Bahnhof Niederrad, die aus der Bahn geholt und in Gewahrsam genommen wurden. clearing

In den 1980er und 1990er Jahren beherrschten Massenschlägereien zwischen Hooligans die Wochenenden vieler Städte. Woche für Woche trafen die verfeindeten Lager – die den Fußball zum Anlass für ihre Verabredungen nahmen – aufeinander, um sich zu prügeln. Die Szenen am Bahnhof Niederrad, wo sich Anhänger von Hansa Rostock und der Frankfurter Eintracht gestern eine Massenschlägerei lieferten, erinnern an die Szenen aus den 1080er und 1990er Jahren. Denn die Prügelei war offenbar verabredet. Aufgrund solcher Vorfälle sich viele nun die Frage, ob die Bildung von Hooligan-Gruppen wieder zugenommen hat, oder ob diese Gruppen nie weg waren? Melanie Bäder hat mit dem Sportsoziologen Prof. Gunter Pilz von der Universität in Hannover über die neuesten Entwicklungen in der Fanszene gesprochen.Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ein Vorfall, wie der in Frankfurt, kommt nur noch selten vor. Meiner Meinung nach war das ein Einzelfall. Klar ist: Auseinandersetzungen mit Absprachen gab es immer, und gibt es immer noch. Doch in den 1980er und 1990er Jahren, als der Hooliganismus sehr ausgeprägt war, gab es jedes Wochenende bei jedem Bundesliga-Spiel Ausschreitungen. Dagegen leben wir heute fast in "paradiesischen" Zuständen, wenn man das so sagen kann.In den Städten sowie rund um die Stadien gibt es keinerlei Probleme mehr. Durch die verstärkten Sicherheitsvorkehrungen durch die Polizei haben sich die Treffen der Hooligans in ganz andere Bereiche verlagert.Die Gruppen – Menschen aus allen Schichten – treffen sich weit abseits von den Veranstaltungen im Wald oder auf Wiesen und leben dort ihre Gewaltvorstellungen aus. Hooligans suchen sich bestimmte Gruppierungen aus, völlig losgelöst von den Partien. Das sieht man ja an der Schlägerei zwischen den Anhängern von Hansa Rostock und Eintracht Frankfurt. Es kann auch sein, dass sich die Gruppierungen unter der Woche treffen um ihre Gewaltbereitschaft ausleben zu können. Hooligans sind am Fußball gar nicht interessiert, sie nutzen den Fußball einfach als Anlass um ihre Gewalt ausleben zu können.Die sind das genaue Gegenteil von den Hooligans. Sie sind stark auf den Verein fixiert und gar nicht an Gewalt interessiert. Doch mittlerweile gibt es junge Menschen, die ich als "Hooltras" – eine Zusammensetzung aus Ultras und Hooligans – bezeichne. Sie sind zwar sehr fixiert auf den Verein und gehören meist der jeweiligen Ultragruppierung an, lehnen Gewalt aber nicht kategorisch ab. Die Mitglieder der Ultra-Szene und die Hooligans werden oft im gleichen Kontext betrachtet, haben aber genau gegenteilige Vorstellungen von Fußball und Gewalt.Das kommt drauf an. Wenn sich die Hooligans ohne Polizei treffen, dann gibt es diesen Kodex noch. Doch ist die Polizei in der Nähe, dann nicht. Denn die Hooligans vergleichen die Polizei dann mit einer Art "Schiedsrichter". Nach dem Motto: Wenn die Polizei in der Nähe ist, dann müssen sie uns in die Schranken weisen. Sollte es also zu schweren Verletzungen kommen, machen die Hooligans die Polizei dafür verantwortlich, da sie hätte eingreifen sollen. Die Hooligans sehen die Polizei als "sportlichen Gegner" mit dem man sich messen kann.Verglichen mit den 1980er und 1990 Jahren nicht. Das größte Problem ist die Verlagerung der Auseinandersetzungen. Denn nicht immer verabreden sich die gewaltbereiten Gruppierungen im Wald oder auf der Wiese. Durch die guten Sicherheitsbedingungen im und rund ums Stadion rücken die Reisewege immer mehr in den Mittelpunkt. Das ist meiner Meinung nach das größte Problem. Denn zunehmend sind – wie in Frankfurt – Leute betroffen, die völlig unbeteiligt sind. Das ist eine neue Dimension. Spielt Hamburg beispielsweise im Süden und Berlin im Westen, dann trifft man sich in Hannover und prügelt sich dort am Bahnhof. Das legt nicht nur den Bahnverkehr lahm. Unbeteiligte können dabei auch zu Schaden kommen. Ein anderes Beispiel sind Autobahn-Raststätten oder -Parkplätze. Wie solche Aufeinandertreffen gestoppt werden können, ist derzeit noch fraglich.In den 1980er und 1990er Jahren hat man den Medien zurecht den Vorwurf gemacht, sie berichteten zu häufig über Hooligan-Vorfälle. Heute kann man das nicht mehr sagen. Ich würde den Medien heute nur noch eine untergeordnete Rolle zuschreiben. Die Medien berichten viel differenzierter, sachlicher und um ein vielfaches qualifizierter. Aber auch damals waren die Medien nicht die Ursache der zunehmenden Gewalt sondern das Schmieröl in den Motoren der Gewalt. Das ist heute nicht mehr so.