Eintracht Frankfurt: Danny da Costa: „Es ist schade, dass der Trainer als Judas hingestellt wird“

Der Verteidiger sieht die Frankfurter am Samstag beim Auswärtsspiel in München nicht chancenlos und ist überzeugt, dass die Eintracht sich für Europa qualifizieren wird

Danny da Costa hat am Mittwoch den Medienvertretern seine Sicht der Dinge zur aktuellen Situation der Frankfurter Eintracht erklärt. Der Verteidiger sieht die Frankfurter am Samstag beim Auswärtsspiel in München nicht chancenlos, ist überzeugt, dass die Eintracht sich für Europa qualifizieren wird und er verteidigt den im Sommer scheidenden Trainer Niko Kovac gegen dessen Kritiker.

„Er hat sich kein bisschen verändert“, sagt der 24 Jahre alte da Costa. Es ist schade, dass er als Judas hingestellt wird.“ Unser Mitarbeiter Peppi Schmitt hat die Aussagen da Costas aufgezeichnet.

Zur angeblichen Krise: „Natürlich waren die letzten Spiele nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir völlig aus der Bahn geworfen sind. Ich bin überzeugt, dass wir am Wochenende ein gutes Spiel machen.“

Zum Gegner Bayern und dessen Stärken: „Na ja, die haben vor dem Tor schon ein bisschen Qualität (lacht). Sie haben großes Selbstvertrauen und ein sehr hohes Selbstverständnis in ihrem Spiel. Aber wenn man sie unter Druck setzt, können auch sie Schwierigkeiten bekommen. Die Bayern haben ja auch schon Spiele verloren oder Probleme gehabt. Klar ist, dass wir unsere Chancen nutzen müssen. Denn so viele bekommt man in München nicht.“

Zu den Europapokalchancen: „Jeder kann die Tabelle lesen, aber es gibt keine Hektik. Es ist ein Vorteil, dass wir es aus eigener Kraft erreichen können. Und wir wollen und werden es erreichen.“

Zur angeblichen Müdigkeit der Eintracht: „Wir sind nicht platt, das ist ein falscher Ausdruck. Wenn wir am letzten Samstag in Führung gegangen wären, hätten sie nachher die Hertha gefragt, ob sie platt wären. Wir haben viel rotiert zuletzt. Und als Mannschaft haben wir eine hohe Laufleistung. Keiner ist müde. Wir sind in der Lage, sogar die Bayern unter Druck zu setzen und 110 Prozent zu bringen.“

Zu den Einflüssen des Trainerwechsels auf die Mannschaft: „Wir haben damit keine Probleme. Es ist Quatsch zu behaupten, die Ergebnisse hätten damit etwas zu tun. Der Trainer hat hier Riesenarbeit geleistet. Und er arbeitet zurzeit genauso wie vorher, da hat er sich kein bisschen verändert. Er hat uns seine Entscheidung auch gut erklärt. Es ist einfach schade, dass er als Judas hingestellt wird. “