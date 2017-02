Eintracht Frankfurt: Das DFB-Halbfinale lockt

Weil das mit der Ironie so eine Sache ist, die auch mal nicht bemerkt wird, stellte Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac am Montag noch einmal klar: „Wir sind keine Tretertruppe, sind keine Mannschaft, die alles umtritt, was sich bewegt.“ Nach dem 0:2 in Berlin und dem Platzverweis für Haris Seferovic wegen Tätlichkeit hatte er am Samstag noch ironisch gemeint: „Wir sind die Tretertruppe Nummer eins in Deutschland.“

Bei fünf Roten und einer Gelb-Roten Karte in 22 Bundesligaspielen hätte man den Kroaten durchaus beim Wort nehmen können. Aus seiner Sicht waren aber nur zwei Platzverweise gerechtfertigt: Der von Seferovic in Berlin und der von David Abraham gegen Ingolstadt.

Info: Drei Spiele Sperre für Seferovi Für Haris Seferovic, den Rot-Sünder von Berlin, kam es am Montag knüppeldick. Zunächst verkündete Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac, dass er dem Stürmer eine saftige Geldstrafe aufgebrummt clearing

In den bisherigen drei Runden des DFB-Pokals hat die Eintracht bereits zwei Platzverweise kassiert. Dabei soll es auch bleiben, wenn der Bundesligist am heutigen Dienstag (18.30 Uhr) den Zweitligisten Arminia Bielefeld empfängt. Hier soll vielmehr Wiedergutmachung betrieben werden, nachdem bei den Punktspielen zuletzt drei Niederlagen kassiert worden waren.

Nach der tollen Vorrunde fehlt Kovac derzeit etwas die „Balance“ im Umfeld und in der Berichterstattung. Höhen und Tiefen seien in der Bundesliga normal, gerade auch bei einem Team, das in der Vorsaison gerade so dem Abstieg entgangen ist. „Jetzt passiert das, was ich gesagt habe: Wir sind nicht so stark und gefestigt, wie uns viele sehen“, sagte der Trainer.

Bilderstrecke Einzelkritik: So schlugen sich die Adler in Berlin

Diesmal ist die Arminia vom Abstieg bedroht, allerdings eine Klasse tiefer. Und so ist die Eintracht klarer Favorit, zumal trotz Faschingsdienstag und früher Anstoßzeit eine stimmungsvolle Kulisse mit knapp 40 000 Zuschauern zu erwarten ist. Es besteht also die Möglichkeit, mit einem Sieg das ramponierte Selbstvertrauen der Spieler wieder aufzupolieren, bevor es am Sonntag in der Bundesliga gegen den SC Freiburg geht.

Und es besteht die Chance, erstmals nach über zehn Jahren wieder ins Pokal-Halbfinale einzuziehen. Dort wird eine Einnahme von gut 2,5 Millionen Euro garantiert, im Viertelfinale ist es die Hälfte.

Abgesehen vom finanziellen Aspekt, lockt natürlich auch der sportliche Erfolg. Ein machbarer Gegner bei der Auslosung, die am Mittwochabend stattfindet, und schon könnte der Traum vom Finale am 27. Mai im Berliner Olympiastadion in Erfüllung gehen.

Doch zunächst gilt es, Bielefeld aus dem Weg zu räumen. „Eine schwere Aufgabe“, warnt Kovac, „die Arminia kann über 90 Minuten hart arbeiten. Wir müssen unsere bessere Technik ausnutzen und schnell spielen.“

Immerhin hat sich die personelle Lage entspannt, David Abraham und Omar Mascarell dürfen im Pokal wieder eingesetzt werden. Auch deshalb wird es einige Veränderungen bei der Aufstellung geben. Die Not-Innenverteidiger Timothy Chandler und Bastian Oczipka können wieder auf ihre gewohnten Außenpositionen rücken, Makoto Hasebe könnte seinen Platz im defensiven Mittelfeld für Mascarell frei machen. Und den Sturm könnten die in Berlin nicht eingesetzten Alexander Meier sowie Branimir Hrgota bilden.

Während Kovac hofft, dass seine Mannschaft schnell wieder in die Erfolgsspur findet, stapelt sein Bielefelder Kollege tief. „Aue ist wichtiger als Frankfurt“, ließ Jürgen Kramny vor dem Abstiegsduell am Sonntag gegen Erzgebirge Aue wissen.

Doch das dürfte reine Taktik sein, schließlich stand das Team um Torjäger Fabian Klos zuletzt 2015 (0:4 gegen Wolfsburg) im Halbfinale. Und solche Sternstunden möchte jeder Zweitligist gerne wiederholen. Der Viertletzte hat außerdem gerade beim 2:2 beim Aufstiegskandidaten Hannover bewiesen, dass er auch gegen stärkere Teams mithalten kann.

Eintracht: Hradecky – Chandler, Abraham, Hector, Oczipka – Hasebe, Mascarell – Rebic, Blum – Hrgota, Meier.

