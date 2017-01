Eintracht Frankfurt: Unser Reporter in Abu Dhabi: Das Trainingslager-Tagebuch: Halsbrecherische Taxi-Fahrten im Nebel

Im sonnigen Abu Dhabi bereitet sich die Eintracht auf die Rückrunde vor. Unser Sport-Reporter Klaus Veit ist live dabei. Was er dort auch abseits des Fußballplatzes erlebt, schreibt er in sein Tagebuch. Heute: Taxi fahren? Anschnallen!

Weiß wie Schnee

Der Schreck war groß, als am Mittwoch die Augen erstmals aufgingen. War das Weizenbier (!) am Abend zuvor schlecht? Hatte ich den Rückflug verpasst? Bin ich wieder in der Heimat? Draußen war alles weiß! Beruhigung erst, als ich die Balkontüre aufschiebe: Wärme schlägt mir entgegen. Doch ich sehe nichts, Nebel hüllt Abu Dhabi total ein. Die Gartenanlage neun Stockwerke tiefer ist lediglich schemenhaft zu erkennen. Das Meer, höchstens 30 Meter entfernt, überhaupt nicht.

Bild-Zoom Foto: Klaus Veit Hochherrschaftlich Wasserlassen im Hotel.

Den Taxifahrer stört das wenig später gar nicht. Er gibt wie gewohnt Gas, 60 Sachen sind erlaubt, er braust sicherlich mit 80 über die breiten Straßen. Warum auch nicht? Denn die Polizei drückt in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei der Geschwindigkeit mehr als ein Auge zu. Sozusagen sind es 20. Bei Radarmessungen gibt es eine Toleranz von 20 km/h. Wenn 60 erlaubt ist, wird man also erst bei 81 vom Radar erfasst und damit zum Verkehrssünder. Dann ist man allerdings nicht nur einen, sondern 21 Kilometer zu schnell und muss die entsprechend saftige Geldstrafe bezahlen. Doch viele stört das nicht, sie zahlen das aus der Portokasse. Oder sie haben gute Verbindungen und bezahlen überhaupt nichts.

Eine ähnliche Regelung gab es übrigens zumindest früher in Portugal. Bei der Fußball-EM 2004 in Portugal lag das Limit auf Autobahnen offiziell bei 120. Aber portugiesische Kollegen erklärten uns, dass wir ohne Strafe ruhig 140 fahren dürfen. Besonders wenn Deutschland in Porto spielte und wir in der Nacht wieder an die Algarve mussten, empfand ich das als sehr angenehm. Keine Ahnung, ob es diese Regelung in Portugal noch gibt.

