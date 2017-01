Eintracht Frankfurt: Unser Reporter in Abu Dhabi: Das Trainingslager-Tagebuch: Vom fehlenden Flair Abu Dhabis

Im sonnigen Abu Dhabi bereitet sich die Eintracht auf die Rückrunde vor. Unser Sport-Reporter Klaus Veit ist live dabei. Was er dort auch abseits des Fußballplatzes erlebt, schreibt er in sein Tagebuch. Heute: Die Stadt Abu Dhabi.

Leider ohne Flair

Aus der Heimat wurde ich gefragt, warum ich denn noch nicht über die Altstadt von Abu Dhabi berichtet habe. Über die Medina mit ihren engen und verwinkelten Gassen, über die exotischen Gerüche der verschiedensten Gewürze, über die bunten Stoffe, Teppiche und die zappelnden Hühner, die bald ihr letztes Ei legen werden.

Die Antwort ist einfach: Ich würde ja gerne, aber es gibt leider keine typische Altstadt hier.

Abu Dhabi, übersetzt „Vater der Gazelle“, ist modern, schön anzusehen, praktisch, aber leider total ohne orientalischem Flair. Einkaufszentren statt Souks, Klimaanlagen statt staubiger Märkte, sechsspurige Nobelkarossen-Rennbahnen statt Eselskarren auf holprigen Wegen.

Bild-Zoom Das Emirates von innen .

Kein Wunder, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate wurde auf dem Reißbrett geplant. 1970, als der Ölboom begann und den Leuten, die zuvor hauptsächlich vom Fischfang, der Perlentaucherei oder dem Anbau von Datteln gelebt haben, neuen Reichtum bescherte.

Inzwischen hat Abu Dhabi mehr als 600 000 Einwohner, also fast so viele wie Frankfurt. Und, so die Planungen, im Jahr 2030 sollen hier rund eine Million Menschen wohnen. Doch auf der Insel fehlt es an Platz, eine Vorstadt soll deshalb auf dem Festland entstehen. In der Nähe des Flughafens, weshalb die geplanten Häuser höchstens schlappe 199 Meter hoch werden dürfen. Bei diesen Flachbauten reicht auch hier das Gelände nicht aus, künstliche Inseln sollen das Problem lösen.

Wenn, ja, wenn das Geld reicht. Denn das Emirat leidet unter dem Verfall des Ölpreises, auch wenn dieser zuletzt wieder leicht gestiegen ist.

Die Bewohner müssen inzwischen für den Liter Benzin fast doppelt so viel bezahlen wie noch vor zwei Jahren. Dass es immer noch keine 30 Eurocent sind, lässt nur die Europäer müde lächeln. Demnächst sollen sogar Steuern erhoben werden. Beispielsweise auf Tabak und wohl auch auf Alkohol. Wobei hier die Einnahmen dem Staat nicht viel weiter helfen würden. Es gibt ja kaum welchen.



Immer diese Hitze

Heute sind es hier in Abu Dhabi gerade einmal 25 Grad. Sicherheitshalber füge ich ein „Plus“ hinzu. Bei dem Wetter in der Heimat sollte man sich diese Zeit schon nehmen. Natürlich ganz ohne Häme.

Was wir aus dem fernen Mitteleuropa als sehr angenehm empfinden, lässt auch die Einheimischen aufatmen. Aber weil es für sie derzeit so schön kühl ist. In ein paar Monaten klettert das Thermometer wieder auf 50 Grad und mehr. Da fällt dann jeder Schritt schwer.

Oder er wird einfach vermieden. Der Taxifahrer, aus Pakistan stammend wie viele der vielen Fremdarbeiter hier, sollte uns zu einer „Foodstreet“ bringen. Also eine Straße mit diversen Restaurants. Mitten in einem lauten Wohnviertel gelegen. Mit dem Auto schwer zu erreichen, weil total zugestaut. So fragte er uns, ob wir ein paar Schritte gehen könnten. Sehen wir schon so gebrechlich aus, fragten wir uns und antworteten mit einem empörten „Yes“. Seine Mine hellte sich auf.

Es waren wirklich nur 30 Meter bis zum ersten Laden mit regionalen Köstlichkeiten. Natürlich kein Schwein, natürlich kein Bier. Dafür schon tolle Vorspeisen wie Hummus, eine Paste aus pürierten Kichererbsen, Sesam-Mus, Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Gewürzen wie Knoblauch oder auch Lammhackspieße, serviert jeweils mit noch heißem Fladenbrot. Besteck gabs nur auf Nachfrage. Plastik. Nur unser Fotograf bestellte sich sicherheitshalber etwas exotisches: Pommes frites.

Dann noch gefüllte Brottaschen mit Käse, Huhn, Rind oder Lamm, alles schön gewürzt, der Magen war zufrieden.

Das Bier gab es dann im „Belgian Cafe“ an einem kleinen Hafen. Hier vermischen sich Touristen und Einheimische. Auf der Großbildleinwand flimmerten Spiele der englischen Premier League. Das Bier stammte aus den Niederlanden und war eine ziemliche Plörre. Kein Wunder, das Glas kostete ja auch kaum mehr als zehn Euro. So viel wie das Abendessen.