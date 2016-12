Eintracht Frankfurt: Das Warten auf den neuen Kovac-Vertrag

Es ist ein bisschen wie mit dem Warten aufs Christkind. Ungeduld und Vorfreude scheinen manche kaum noch auszuhalten, und Weihnachten hat ja auch im Fall der Vertragsverlängerung des Erfolgstrainers Niko Kovac eine besondere Bedeutung: Bis dahin, das hat er vor einer Weile schon durchblicken lassen, soll eine Entscheidung fallen, ob er über den nächsten Sommer hinaus bei der Frankfurter Eintracht bleibt. Dass die Zeichen bestens stehen, ist ebenfalls bekannt – und die Vollzugsmeldung wohl nur eine Frage der Zeit. Ob vielleicht das Heimspiel gegen Hoffenheim am Freitagabend der richtige Termin dafür ist? Oder das Rhein-Main-Duell am 20. Dezember gegen Mainz?

So oder so: Dass Kovac kurz vor der Unterschrift unter einen neuen Vertrag steht, wie die „Sportbild“ am Mittwoch berichtete, ist nach den vielen Wasserstandsmeldungen der vergangenen Wochen ebenso wenig überraschend wie die Laufzeit, die laut Informationen des Blattes bis 2019 reichen soll. „Ich halte mich eigentlich immer an das, was ich sage“, hatte Niko Kovac am Freitag noch einmal auf Nachfrage zu einer Entscheidung bis Weihnachten gesagt. Und ergänzt: „Bis Weihnachten sind ja noch ein paar Tage Zeit. Wie heißt das? Lass’ dich überraschen.“ Dass er dabei übers ganze Gesicht grinste, war ein weiteres Zeichen dafür, dass die Eintracht-Fans keine böse Überraschung fürchten müssen. mka