Eintracht Frankfurt: Das erste Ziel: Heribert ärgern

Ein bisschen ärgerlich ist das ja schon: Die Eintracht hätte einen Punkt verdient gehabt gegen die Bayern. Es war eine gute Leistung gegen eine Mannschaft, gegen die du normalerweise nicht gewinnen kannst. Einerseits ist das schon ein gutes Gefühl, andererseits bleibt es eben auch eine Niederlage. Ein Punkt hätte da schon einen anderen Schub gegeben.

Wie auch immer: Das muss jetzt abgehakt sein, es geht schnell weiter, heute schon in Hamburg. Etwas Angst macht mir nur, dass das Spiel viel Kraft gekostet hat, auf dem tiefen Boden – aber das geht dem HSV nicht anders. Sie haben am Samstag gleichzeitig gespielt, bei ihnen war der Boden sicher nicht besser und sie sind auch nicht so aufgestellt, dass sie fünf Mann auf einmal austauschen könnten. Hamburg, Schalke, Heidenheim: Bis zur Winterpause werden das innerhalb von wenigen Tagen drei Spiele der Willenskraft, bei denen man auf die Zähne beißen muss. Klar ist: Wir sind noch nicht so weit, dass wir den Betrieb für Weihnachten schon einstellen können. 22 Punkte reichen nicht für die Winterpause, zwei weitere sollten es mindestens noch sein. In der Liga geht es so eng zu, dass es nicht weit nach oben ist, aber es auch schnell in die andere Richtung gehen kann, wenn man nur noch verliert. Ich habe aber gar keine Bedenken, dass wir einbrechen könnten. Wir treten sehr stabil auf, das hat sich gegen die Bayern bestätigt.

Mein alter Freund Jupp Heynckes hat mich vor dem Spiel in die Bayern-Kabine eingeladen, das war sehr interessant. Die Bayern hatten riesengroßen Respekt vor uns, das kenne ich gar nicht von ihnen. Den wird der HSV auch haben. Dort steht ja auch das Wiedersehen mit Heribert Bruchhagen an, unserem ehemaligen Vorstandschef. Wenn wir keine großen Fehler machen, sollten wir bei ihm in Hamburg etwas holen können. Drei große Ziele für die letzten drei Spiele in diesem Jahr habe ich: Heribert ärgern, Schalke ärgern. Und im Pokal weiterkommen. Das wünscht sich übrigens auch Jupp Heynckes. Er hat mir gesagt, dass er als Bayern-Trainer im Pokal noch einmal gegen uns spielen will. Gerne – aber dann bitte mit einem anderen Ergebnis!

Charly Körbel ist mit 602 Einsätzen, alle im Trikot der Frankfurter Eintracht, der Bundesliga-Rekordspieler. Der 63-Jährige leitet heute die Eintracht-Fußballschule und die Traditionsmannschaft.