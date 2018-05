Der Steckbrief

Adolf "Adi" Hütter wurde am 11. Februar 1970 im österreichischen Hohenems geboren. Er ist 14-facher Nationalspieler Österreichs (1994-1997), wurde als Spieler mit dem SV Austria Salzburg dreimal nationaler Meister. Als Trainer gewann er mit dem FC Red Bull Salzburg den Titel (2015), mit seinem aktuellen Club BSC Young Boys wurde Hütter zweimal Schweizer Vizemeister (2016, 2017) ehe er sein Team in diesem Jahr zum langersehnten Meistertitel führte. In Salzburg ist wohl die Verbindung zur Eintracht zu suchen: Dort war auch Niko Kovac sowohl als Spieler (2006-2009) als auch als Trainer (2009-2011 Jugend, 2011-2012 Co-Trainer) tätig, seine Familie wohnt nach wie vor in dieser Stadt.

2017 mit Werder Bremen in Verbindung gebracht

Nach der Entlassung von Alexander Nouri Ende Oktober 2017 wurde Adi Hütter als möglicher Nachfolger auf der Trainerbank des SV Werder Bremen gehandelt. Allerdings hat der Österreicher seinen im Sommer 2018 bei Young Boys auslaufenden Vertrag wenige Tage später vorzeitig bis 2019 verlängert, womit die Verpflichtung vom Tisch war. Hütter sagte damals: "Ich habe immer betont, dass es mir bei YB und in Bern ausgezeichnet gefällt. Nach den unruhigen letzten Wochen mit den zahlreichen Medienberichten rund um meine Zukunft und meine Person war es für mich wichtig, dieses Zeichen zu setzen und klar zu zeigen, dass ich mit YB noch große Ziele habe."

Zweimal in der Champions-League-Quali gescheitert

In der Saison 2016/17 durfte die Mannschaft aus Bern als Schweizer Vizemeister an der Champions-League-Qualifikation teilnehmen. Adi Hütter traf dort mit seinem Team auf Borussia Mönchengladbach, das aber im Duell mit dem deutschen Bundesligisten chancenlos blieb: Nach einer 1:3-Niederlage in Bern verloren die Young Boys auch das Rückspiel in Gladbach - und das sehr deutlich mit 1:6.

Zwei Jahre vorher hat auch die von Hütter trainierte Mannschaft von Red Bull Salzburg die Champions League verpasst. Nach der 0:3-Rückspielpleite beim schwedischen Meister Malmö FF blieb den Salzburgern nur die Teilnahme in die Europa League. Das 2:1 aus dem Hinspiel war zu wenig. In der Europa League erreichte Salzburg immerhin die Zwischenrunde, schied dort allerdings gegen Villarreal (1:2, 1:3) aus.

Als Double-Sieger Salzburg verlassen

Mit Salzburg hat Hütter in der Saison 2014/15 sowohl die Meisterschaft als auch den Pokal gewonnen. Trotzdem musste er bereits nach einem Jahr gehen. Die Trennung sei "aufgrund der unterschiedlichen zukünftigen Zielsetzungen" erfolgt, sagte Salzburgs General Manager Jochen Sauer damals. Hütters Vertrag lief ursprünglich noch bis 2016. Er hatte erst im Sommer 2014 die Nachfolge des zu Bayer Leverkusen abgewanderten Trainers Roger Schmidt angetreten. (lg)