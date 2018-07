"Eigentlich bin ich immer Fan von Eintracht Frankfurt geblieben, weil ich als kleines Kind immer im Stadion war und den Aufstieg durch Alex Schur miterlebt habe. Ein weiterer Grund sind natürlich meine Jahre bei der Eintracht." Mittelfeldmann Nicolai Müller ist zurück am Main. Doch wie tickt der 30-Jährige? Wir stellen ihn euch genauer vor.

Pechvogel der Saison 2017/18

Schon im Mai diesen Jahres war klar, dass Nicolai Müller nicht mit dem HSV in die zweite Bundesliga gehen wird. Schnell bekundeten einige Bundesligisten ihr Interesse an Müller. Entschieden hat er sich für seinen Jugendverein.

In der vergangenen Saison war Nicolai Müller der große Pechvogel. Im ersten Spiel der Saison gegen Augsburg trifft der 30-Järhige zum 1:0 für den HSV. Beim anschließenden Torjubel reißt er sich das Kreuzband – und feiert erst am 33. Spieltag ausgerechnet in Frankfurt sein Comeback. Für den HSV ist das zu spät, nur eine Woche später steigen die Hanseaten erstmals in der Geschichte der Bundesliga ins Unterhaus ab.

Torgefährlicher Rechtsaußen

Sein Profidebüt feierte Müller am 2. März 2007 bei Greuther Fürth in der zweiten Liga. In zwei Jahren brachte er es allerdings nur auf sieben Zweitligaeinsätze. Ab der Saison 2011/12 spielte er dann für Mail 05, wo er am 28. August 2011 zu seinem ersten Bundesligaeinsatz kam.

Der 1,73 Meter große Flügelspieler bringt ein gutes Gesamtpaket mit an den Main. Der Rechtsaußen ist schnell und wendig, seine Flanken sind torgefährlich. In 164 Bundesligaspielen schoss er selbst 37 Tore und legte 29 vor.

Müller hat bei der Eintracht einen Vertrag bis 2020 unterschrieben, mit der Option auf ein weiteres Jahr.

