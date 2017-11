So richtig viele offizielle Titel hat die Frankfurter Eintracht in den vergangenen zehn Jahren nicht gewonnen. Und der Titel des Antalya-Cup-Siegers 2011 ist auch nicht geeignet, den Fans die Freudentränen in die Augen zu treiben. Wie bereits berichtet wurde, ist ein Plastikbecher mittlerweile ein beliebtes Ausstellungsstück im Museum. Seit 2015 wird bei uns aber auch eine ganz offizielle Trophäe ausgestellt: die Torjägerkanone von Alexander Meier.

19 Treffer schoss Alex in der Saison 2014/15 und musste am Ende doch ein wenig zittern, da er die letzten Spiele verletzungsbedingt nicht mitspielen konnte. Doch auch am letzten Spieltag wurde er nicht überholt. Die Eintracht siegte im ausverkauften Stadion gegen Bayer Leverkusen mit 2:1, und als sich in der zweiten Halbzeit abzeichnete, dass der bis dato zweitplatzierte Robert Lewandowski in München beim Spiel gegen Freiburg nicht weiter aufholen konnte, verwandelte sich das Stadion in ein Tollhaus. In den letzten 20 Minuten wurde in Frankfurt nur noch einer gefeiert: Fußballgott Alex Meier.

Nach Spielende präsentierten die Mannschaftskollegen ein selbstgemaltes Plakat mit dem Aufdruck „What if god was one of us? AM 14“. Unter dem gewaltigen Applaus der Fans bekam Meier die Torjägerkanone überreicht und drehte mit der Trophäe eine Ehrenrunde. Später zeigte er die Trophäe den euphorischen Fans noch mal direkt am Fancontainer am Parkplatz Gleisdreieck.

Das Museum hat sich stets bemüht, die Torjägerkanone für die Ausstellung zu bekommen. Und Ende des Jahres 2015 hat Alex Meier das gute Stück der Ausstellung als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Im Museum steht die Torjägerkanone seit dem in einer eigenen Alex-Meier-Vitrine.

Übrigens ist der aktuelle Kapitän nicht der erste Eintrachtler, der die Torjägerkanone gewonnen hat. Das war der Norweger Jörn Andersen. Er erzielte in der Saison 1989/90 insgesamt 17 Treffer und wurde Torschützenkönig. In den 1990er Jahren ging der begehrte Titel gleich zweimal nach Frankfurt, und man kann sich denken, wer dafür verantwortlich war: Anthony Yeboah: 1993 schoss er 20 Tore, die Trophäe musste er sich damals mit Ulf Kirsten von Bayer Leverkusen teilen. Ein Jahr später war es wieder Yeboah, der diesmal 18 Treffer erzielte. Wieder musste sich Yeboah die Titel des Torschützenkönigs teilen, diesmal mit Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern.

Jörn Andersen hat seine Torjägerkanone schon 2008 dem Eintracht-Museum übergeben, die beiden Trophäen von Tony Yeboah fehlen bis heute in unserer Sammlung. Er hat beide Pokale mit nach Ghana genommen, wo sie heute noch stehen. Wir haben Tony Yeboah natürlich gebeten, uns zumindest eine Kanone vorbeizubringen. Er will das bei seinem nächsten Besuch in Frankfurt machen. Wir freuen uns darauf.

