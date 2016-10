Eintracht Frankfurt: Das lässt für das Spiel gegen Bayern hoffen

Während Haris Seferovic und Marco Fabián mit breiter Brust nach Frankfurt zurückkehren werden, wird Lukas Hradecky ein wenig zu knabbern haben an seinen letzten beiden Länderspielen. 2:3 hat der Eintracht-Torwart mit Finnland in Island verloren, nun 0:1 gegen Kroatien. Und, für einen Torwart besonders ärgerlich, er selbst hatte zu den Niederlagen mit Patzern beigetragen. In beiden Begegnungen war der fliegende Finne an Flanken vorbeigeflogen und hatte den Gegnern Chancen ermöglicht, die diese zu Toren nutzen konnten. Die Isländer durch Kari Arnason zum zwischenzeitlichen 1:1, die Kroaten durch Mario Mandzukic zum Siegtor.

Gut für die Eintracht, dass der coole Finne in der Lage ist ziemlich schnell zur Tagesordnung überzugehen und wieder gute Leistungen zu bringen. „Lukas kann seine Leistungen sehr gut einschätzen“, sagt der Frankfurter Torwarttrainer Moppes Petz, „und er kann Fehler abschütteln, da mache ich mir gar keine Sorgen.“ In Frankfurt gehört Hradecky seit Saisonbeginn zu den besten und stabilsten Spielern. Und genau in dieser Form wird er auch am Samstag beim Heimspiel gegen Bayern München gebraucht. Ins Training bei der Eintracht wird er an diesem Dienstag zurückkehren. Trainer Niko Kovac wird die Fehler nicht besonders thematisieren. „Lukas hat bisher bei uns gut gehalten“, sagt Kovac, „da müssen wir jetzt nicht über irgendwelche Fehler reden.“Mehr Spaß als Hradecky auf seiner Reise hatte Stürmer Haris Seferovic. Für ihn war der Führungstreffer zum 1:0 der Schweiz beim 3:2-Sieg in Ungarn sogar eine Erlösung. Für die Eidgenossen hatte er bei der Europameisterschaft in diesem Sommer gut gespielt, aber beste Chancen ausgelassen. Bei der Eintracht hat er seit November letzten Jahres in den Bundesliga nicht mehr getroffen und war zuletzt immer mehr in die Kritik geraten. Selbst der rettende Siegtreffer im Relegationsspiel in Nürnberg hatte nur für vorübergehende Entspannung gesorgt. Das Tor in Ungarn könnte nun eine Befreiung gewesen sein. Wie auch in Frankfurt wollte sich Seferovic zunächst gegenüber den Medien nicht äußern. Doch dann war die Erleichterung doch zu groß. „Ich sah Shaqiri aufs Tor laufen und bin ihm nachgerannt. Plötzlich lag der Ball vor mir“, sagte der Eintracht-Profi gegenüber Schweizer Journalisten, „ehrlich, ich weiß nicht, wie ich ihn genau reingemacht habe.“

In jedem Fall sei es „ein gutes Gefühl, wieder einmal ein Tor erzielt zu haben.“ Bei der Eintracht haben sie den persönlichen Erfolg von Seferovic mit viel Wohlwollen und Hoffnung aufgenommen. Es ist erst ein paar Tage her, da hatte Sportvorstand Fredi Bobic versichert, „dass wir ihn ganz bestimmt nicht fallen lassen.“ Es sei wichtig, dass Seferovic „sein Zutrauen“ nicht verliere. Und es gebe genügend Beispiele, dass bei Stürmern nach langer Durststrecke der Knoten wieder platzt. Das hoffen sie nun auch für Seferovic. So gesehen dürfte dieses Tor für die Schweiz auch der Eintracht helfen.

Derweil hat der Mexikaner Fabián seine ganz persönliche Formsteigerung auch international bestätigt. Das 2:1-Siegtor gegen Neuseeland war sein erster Länderspieltreffer seit Mai 2014. Zuletzt hatte Fabián ja auch für die Eintracht gegen Leverkusen und gegen Hertha getroffen. „Er ist jetzt richtig angekommen in Frankfurt“, sagte Sportdirektor Bruno Hübner. Der 27 Jahre alte Fabián war im Winter aus Guadalajara zur Eintracht gekommen, hatte aber nach dem Trainerwechsel von Armin Veh zu Niko Kovac seinen Stammplatz verloren, war in der gesamten Rückrunde torlos geblieben. Auch Fabián wird heute auf den Trainingsplatz zurückkehren. Schon am Montag wieder dabei war der US-amerikanische Nationalspieler Timothy Chandler.