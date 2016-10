Seit gestern steht vermutlich fest, dass zum Frankfurter Pokalspiel am kommenden Dienstag gegen Bundesliga-Konkurrent FC Ingolstadt wirklich nur so viele Zuschauer ins Stadion dürfen, wie es das DFB-Sportgericht nach den Vorfällen von Magdeburg beschlossen hat (lesen Sie dazu unseren Extra-Artikel). Viele Eintracht-Fans sind weiter empört darüber. Unser Mitarbeiter Stefan Fritschi hat Vorstandsmitglieder von drei Fan-Clubs zu zwei schwerwiegenden Folgen des DFB-Urteils befragt: die komplette Sperrung der Fankurve gegen Ingolstadt und Ticketverkauf nur an Dauerkarteninhaber der anderen drei Tribünen, personalisierte Auswärtstickets in der Rückrunde.

Extra: ans ziehen Klage zurück Die Nachricht vom Amtsgericht kam am Dienstagmorgen, gerade noch rechtzeitig: Fans der Frankfurter Eintracht, die sich zum Pokalspiel gegen den FC Ingolstadt am kommenden Dienstag ins Stadion klagen

Thomas Paul (50 Jahre, seit 1984 Mitglied und seit 1990 Vorsitzender des EFC Zeilsheim):

Es ist eine Kollektivstrafe. Ich finde es nicht gut, dass die ganze Kurve davon betroffen ist. Der Täter ist geschnappt, mit Stadionverbot ist es nicht getan, nur mit einer Geldstrafe kann man solche Fans wie ihn richtig treffen. Es hat leider gravierende Formen mit dem Einsatz von Pyrotechnik angenommen. Das ist aber nicht nur bei der Eintracht der Fall. Wir Frankfurter stehen am Pranger, das ist das Problem. Andere wie die Bayern bekommen nur Geldstrafen.

Bild-Zoom Thomas Paul

Es ist traurig, dass es so weit kommen musste – wegen einzelner Personen aus dem Ultra-Umfeld. Ultras sorgen für positive Stimmung und Choreographien, aber sie machen sich durch solche Sachen alles kaputt. Für uns als EFC ist es jetzt schon schwierig, Fahrten zu organisieren, weil die genauen Termine spät bekanntgegeben werden. Mit den personalisierten Tickets wird es ein großes Problem geben. Einige Fahrten in der Rückrunde hatten wir schon angedacht, aber jetzt müssen wir erst mal abwarten, wie das funktioniert. Es ist nicht jeder bereit, seine Daten rauszurücken. Diese Meinung haben nicht nur einige in unserem Fan-Club, sondern das habe ich auch aus Gesprächen mit Leuten aus anderen EFCs herausgehört.

Kommentar: Urteil in anderem Licht Bei der Frankfurter Eintracht war man am frühen Dienstagmorgen ziemlich erleichtert. Sich vor Gericht mit den eigenen Fans zu streiten, dabei ein Urteil des Deutschen Fußball-Bundes verteidigen zu clearing

Jugo Jugovic (38 Jahre, seit 1996 Mitglied im EFC Bockenheim und seit 2005 im Vorstand tätig):

Es ist eine harte Entscheidung. Erreichen wird der DFB mit diesem Urteil aber gar nichts. Es ist zu befürchten, dass eher noch mehr passieren wird – nicht von Frankfurter Seite, sondern von Fans anderer Clubs. Die Ultras Frankfurt sind nur ein kleiner Teil unserer Fanszene. Auch sollte man wegen eines Einzeltäters die Ultras nicht über einen Kamm scheren. Mit dieser Strafe trifft der DFB aber ein Vielfaches von Fans, die sich nichts zu schulden haben kommen lassen. Mit Leuchtkugeln auf Menschen schießen, da ist eine Grenze überschritten worden. Aber die ganze Kurve aussperren, das ist realitätsfern. Wir haben 77 Dauerkarten, davon sind 65 auf der Nordwesttribüne, verteilt hauptsächlich auf den Stehplätzen, aber auch auf dem Oberrang. Zwölf haben Sitzplätze auf der Gegentribüne.

Bild-Zoom Jugo Jugovic

Organisatorisch ist es dann unmöglich, wie bisher Auswärtsfahrten zu organisieren. Wir haben zwar etwa 25 Fan-Club-Mitglieder, die immer dabei sind, für die ist es kein Problem. Aber teilweise melden sich Fans erst am Tag vor der Fahrt an. So droht uns, dass wir den Bus nicht mehr voll bekommen und dass wir ein Minus machen. Dieses Urteil ist ein derber Rückschlag für uns als Fan-Club, der seit 38 Jahren regelmäßig Fahrten zu Auswärtsspielen organisiert. Es trifft Fan-Clubs härter als die Ultras, die eh viele personalisierte Auswärtstickets haben.

Thomas Hochwimmer (53 Jahre, seit Gründung 1992 Vorsitzender des EFC Griesheim):

Bild-Zoom Adler auf der Brust: Thomas Hochwinner, Vorsitzender des Eintracht-Fanclubs Griesheim.

Das Problem ist, dass die normalen Fans von diesem Urteil betroffen sind. Sie können wie der Verein nichts dafür und werden abgestraft. 70 Leute von uns haben eine Dauerkarte, davon 40 auf der Gegentribüne – und 30 auf dem Oberrang der gesperrten Kurve. Die können nicht zum Spiel und sind entsprechend sauer. Das Urteil ist nicht richtig, es ist aber auch schwierig, eine angemessene Entscheidung zu treffen.

Die Leute melden sich meistens kurzfristig für Fahrten zu Auswärtsspielen an, das ist das Problem mit den personalisierten Tickets. Ob wir in der Rückrunde überhaupt noch eine Busfahrt machen, ist unklar. Wir brauchen ungefähr 30 Mitfahrer, damit die Rechnung Null auf Null ausgeht. Im Schnitt haben wir 40. Nach Hamburg fahren wir aber mit dem Zug.

