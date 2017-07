Eintracht Frankfurt: Das sind die Termine für ersten sechs SGE-Spiele

Alle Termine im Überblick:

1. Spieltag So., 20.08.17 15:30 Uhr SC Freiburg - Eintracht Frankfurt

2. Spieltag Sa., 26.08.17 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg

3. Spieltag Sa., 09.09.17 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

4. Spieltag Sa., 16.09.17 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt – FC Augsburg

5. Spieltag Mi., 20.09.17 18:30 Uhr 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt

6. Spieltag Sa., 23.09.17 15:30 Uhr RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

Die genauen Termine für die ersten sechs Spiele von Eintracht Frankfurt stehen fest. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat sie heute veröffentlicht. Die SGE eröffnet ihre Saison auswärts gegen den SC Freiburg an einem Sonntagnachmittag. Für die Eintracht-Fans besonders schön: An den ersten sechs Spieltagen kommen sie gleich viermal in den Genuss der beliebten Spielzeit am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr.