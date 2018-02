Eintracht Frankfurt: David Abraham: Der Chef ist zurück

Nur zehn Sekunden benötigte David Abraham, um alle möglichen Zweifel zu beseitigen. Das seltsame Fußballspiel gegen RB Leipzig mit all seinen besonderen Umständen hatte gerade erst begonnen, da räumte der lange vermisste Abwehrchef der Frankfurter Eintracht Gästestürmer Jean-Kevin Augustin mit einer gekonnten und entschlossenen Grätsche aus dem Weg – und damit auch etwaige Bedenken, ob ein solches Spitzentreffen nach einer zweieinhalbmonatigen Zwangspause vielleicht nicht doch noch ein bisschen zu früh kommen könnte. Aber ganz im Gegenteil.

„Das war eine Punktlandung“, freute sich sein Trainer Niko Kovac, als das Comeback seines Vize-Kapitäns dann mitsamt dem ganzen Frankfurter Auftritt ein glückliches Ende gefunden hatte. „Er ist genau zum richtigen Zeitpunkt zurückgekommen. Das war auch unser Plan, aber man weiß ja nie, ob das auch hinhaut.“

Strampeln lohnt sich

Seit Abraham beim letztlich trotzdem erfolgreichen Besuch beim Hamburger SV am 12. Dezember vom Feld gegangen war, hatte der erste Vertreter des selbst an seinem Comeback arbeitenden Spielführers Alexander Meier gefehlt. Ein Hämatom an der Wade bereitete so große Schmerzen, dass die anfangs noch recht rasch erhoffte Rückkehr immer wieder verschoben wurde. Ob in den Fitnessräumen der Frankfurter Arena oder am Rande der Trainingsplätze im Winterlager an der Costa Blanca – während die Kollegen auf dem Rasen mit dem Ball übten, konnte er nur auf dem Ergometer strampeln. So fleißig, dass manche schon witzelten, er würde in diesem Jahr bei der Tour de France oder einer anderen großen Radrundfahrt starten.

Dazu wird es vermutlich doch nicht kommen. Geholfen hat die Ausdauerarbeit aber offenbar, um beim Wiedereinstieg in den Bundesliga-Betrieb gleich voll mithalten zu können. „David hat hinten wieder alles abgeräumt, was durchkam“, schwärmte Kovac. „Mit seiner Präsenz, seiner Kopfball- und Zweikampfstärke und seiner Schnelligkeit ist er enorm wichtig für unsere Mannschaft.“ Gegen die flinken Leipziger Stürmer war der flotte 32-Jährige besonders hilfreich – weil er seine Aufgaben ebenfalls in hohem Tempo löst. Abraham lief viele Angriffe einfach ab, köpfte etliche Bälle aus der Gefahrenzone und gewann fast 80 Prozent seiner Zweikämpfe.

Immer wenn es zu brenzlig zu werden drohte, war er zur Stelle. Und er hielt auch vorne seinen Kopf hin, wen es nötig war. Vor dem 1:1 nickte er die Kugel nach einem Eckball mit letztem Einsatz zu Timothy Chandler, der sie dann über die Linie stocherte. „Wir sind alle froh, dass David wieder da ist“, sagte Außenverteidiger Chandler, als die Partie dann mit 2:1 gewonnen war und sich die Eintracht an den Leipzigern vorbei auf den dritten Tabellenplatz geschoben hatte – eine sagenhaft gute Position nach nun 23 Spieltagen.

Ein stolzer Kapitän

„Wir sind auf einem guten Weg“, freute sich Abraham. Dass die Kollegen nach der Winterpause ohne ihren Kapitän nicht vom Kurs abkamen, hatte man dabei nicht unbedingt erwarten dürfen. Abrahams Auszeit aber hat gezeigt, dass auch auf die Abwehrkollegen Verlass ist. Die robusten Zweikämpfer Carlos Salcedo und Simon Falette sind sicherer geworden, und beim 4:2 gegen den 1. FC Köln hat unlängst Routinier Marco Russ richtig aufgetrumpft. Trainer Kovac hat verschiedene Alternative für die jeweiligen Anforderungen. Wer weiß: Vielleicht bekommt Russ am Samstag wieder den Vorzug, wenn es gegen die Stuttgarter Sturmrecken Daniel Ginczek und Mario Gomez geht. Und vielleicht rückt dann wieder Makoto Hasebe ins Abwehrzentrum, der gegen Leipzig den angeschlagenen Omar Mascarell eine Reihe weiter vorne glänzend vertrat.

So oder so: Mit David Abraham wird wieder zu rechnen sein. „Das war eine gute Rückkehr für mich“, urteilte er am späten Montagabend ganz zurecht und wurde fast ein wenig pathetisch: „Ich bin sehr stolz, Kapitän einer solchen Mannschaft, eines solchen Traditionsvereins zu sein.“ Auch die ungewohnten Nebengeräusche durch die Fan-Proteste gegen die ungeliebte neue Anstoßzeit hatten ihn und die anderen Adlerträger nicht aus der Fassung gebracht, im Gegenteil: Ihr Auftritt gegen diesen hochgelobten Gegner war eine reife Leistung, eine der besten von vielen guten in einer unverhofft erfolgreichen Runde. „Wir kämpfen, wir helfen uns und wir werfen uns in jeden Ball, bis zur letzten Sekunde“, nannte David Abraham die vielleicht wichtigste Gründe dafür. Und ging als Kapitän bei seiner Rückkehr gleich wieder beispielhaft voran.